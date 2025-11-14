विज्ञापन
Jamui Result LIVE: जमुई में वोटों की काउंटिंग शुरू, बीजेपी की श्रेयसी सिंह और आरजेडी के शमशाद आलम में मुकाबला

Jamui Election Result 2025: बिहार चुनाव की प्रतिष्ठापूर्ण सीटों में जमुई जिले की जमुई विधानसभा सीट शामिल है. यहां बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह और राजद के उम्मीदवार शमशाद आलम में टक्कर है.

Jamui Election Results Latest Updates: जमुई में कौन मार रहा बाजी
  • जमुई विधानसभा सीट पर 2025 बिहार चुनाव में भाजपा की श्रेयसी सिंह और राजद के शमशाद आलम के बीच मुकाबला है
  • जमुई विधानसभा में इस बार 69.38 फीसदी मतदान हुआ, जबकि झाझा और चकाई में मतदान प्रतिशत इससे अधिक रहा
  • जमुई विधानसभा में यादव, मुस्लिम और राजपूत वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जो चुनाव परिणाम प्रभावित करते हैं
Jamui Election Result Latest Updates: बिहार विधानसभा चुनावों में वोटों की गिनती शुरू हो गई है. इस बार के चुनाव में जमुई विधानसभा सीट भी हाईप्रोफाइल सीटों में से है. जमुई विधानसभा चुनाव रिजल्ट पर सबकी निगाहें हैं. जहां बीजेपी की श्रेयसी सिंह का मुकाबला आरजेडी के शमशाद आलम से है. प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी यहां भी मुकाबले में आ सकती है.

जमुई चुनाव परिणाम 2025 

जमुई विधानसभा में 69.38 फीसदी मतदान हुआ है. झाझा विधानसभा सीट में 71.63% और चकाई में  72.79%  वोटिंग हुई है. सिकंदरा में 64.40 फीसदी वोटिंग हुई थी.इससे जमुई चुनाव परिणाम रोचक हो गया है.

  • 1 लाख 62 हजार 867 पुरुष मतदाता
  • 1 लाख 48 हजार 884 महिला मतदाता

बिहार-झारखंड की सीमा पर जमुई विधानसभा सीट पर 2020 में भाजपा पहली बार जीती थी.पिछले चुनाव में बीजेपी की श्रेयसी सिंह ने विजय पताका फहराई थी.जमुई चुनाव में इस बार 12 उम्मीदवार थे. बीजेपी ने फिर श्रेयसी सिंह को टिकट दिया तो तेजस्वी यादव ने शमशाद आलम को टिकट दिया. जन सुराज पार्टी ने अनिल प्रसाद साह को प्रत्याशी बनाया.

जमुई का इतिहास

जमुई का इतिहास में पुराना नाम जांभ्ययाग्राम था. जैन धर्मग्रंथों के अनुसार, भगवान महावीर को यहां ऋजुपालिका नदी किनारे ज्ञान प्राप्त हुई था. जिले में गिद्धेश्वर मंदिर और पत्नेश्वर मंदिर प्रमुख हैं. गिद्धेश्वर मंदिर की एक पौराणिक धर्मस्थल है.पत्नेश्वर मंदिर जमुई में करीब 800 साल पुराना माना जाता है.

जमुई विधानसभा का चुनावी इतिहास

जमुई विधानसभा में 17 चुनाव हो चुके हैं. कभी कांग्रेस ने यहां पांच बार परचम लहराया, लेकिन 1957 में सीपीआई ने जीत हासिल की थी, सपा, जनता पार्टी, जदयू, जनता दल और राजद ने यहां जीत का स्वाद चखा. बीजेपी ने पिछली बार जीत का परचम लहराया. श्रेयसी सिंह ने राजद के विजय प्रकाश यादव को हराया था.

जमुई विधानसभा सीट पर यादव, मुस्लिम के साथ राजपूत वोट निर्णायक भूमिका में रहते हैं. ये जातीय गोलबंदी ही चुनाव नतीजे में अहम साबित होती है.

