मैथिली की सभा में मिथिला पाग का अपमान... BJP विधायक ने दी सफाई, फिर भी बढ़ रहा मामला

यूपी की बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने एक चुनावी सभा में पाग को यह कहकर फेंक दिया कि यह मिथिला का सम्मान नहीं है. मिथिला का सम्मान मैथिली ठाकुर है. बाद में यह वीडियो वायरल हो गया. जिसके बाद लोग उनसे माफी की मांग कर रहे हैं.

यूपी की बीजेपी विधायक केतकी सिंह द्वारा एक जनसभा में मिथिला पाग फेंका जाना अब तूल पकड़ते दिख रहा है.
  • दरभंगा में यूपी की बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने मिथिला पाग को अपमानजनक तरीके से फेंका, जिससे विवाद बढ़ा.
  • विद्यापति सेवा संस्थान ने केतकी सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और सार्वजनिक माफी की मांग की है.
  • केतकी सिंह ने स्वयं सिर पर मिथिला पाग रखकर विपक्ष की साजिश बताते हुए अपने कृत्य की सफाई दी.
दरभंगा:

दरभंगा के अलीनगर से चुनाव लड़ रही मैथिली ठाकुर की सभा में मिथिला पाग के अपमान का मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है. यूपी की बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने जनसभा में मिथिला पाग को जिस तरीके से फेंका, उसे लेकर लोगों में नाराजगी है. गुरुवार को विद्यापति सेवा संस्थान ने निंदा प्रस्ताव पारित कर बीजेपी आलाकमान से केतकी सिंह के खिलाफ कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने एवं उनसे अपने किए पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है.

सोशल मीडिया पर भी केतकी सिंह द्वारा पाग फेंके जाने के कई वीडियो अलग-अलग लोग पोस्ट कर रहे हैं. इसमें लोग उनसे इस किए के लिए माफी की मांग करते नजर आ रहे हैं.

सिर पर पाग लिए सफाई देती नजर आई केतकी सिंह

विवाद बढ़ता देख केतकी सिंह ने इस मामले में सफाई दी है. खास बात यह है कि सफाई देते समय केतकी सिंह खुद सिर पर मिथिला पाग रखे नजर आई. उन्होंने मिथिला पाग की अपमान के मुद्दें को विपक्ष की साजिश बताया. उन्होंने अपने बयान में कहा- उनकी मिथिली पाग के अपमान की कोई मंशा नहीं थी. विपक्ष के लोगों के पास मैथिली के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस बात को मुद्दा बना रहे हैं.

लेकिन केतकी के बयान से मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है. सोशल मीडिया से लेकर दरभंगा-मधुबनी में भी कई संस्थाओं ने केतकी के कृत्य को अपमानजनक बताया है.

मैथिली अकादमी ने की माफी की मांग

मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पं. कमला कांत झा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में महासचिव डॉ. बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि मिथिला की गौरवशाली सांस्कृतिक प्रतीक पाग का सरेआम अपमान करने से करोड़ों मिथिलावासी की भावना आहत हुई है. उन्होंने उनके द्वारा किए गए इस कुकृत्य को जघन्य अपराध बताते हुए कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने की मांग की है.

'पाग का अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा'

विद्यापति सेवा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. बुचरू पासवान ने कहा कि मिथिला में पाग का स्थान सर्वोपरि है. यह मिथिलावासी के मान, गुमान और सम्मान से जुड़ा हुआ है. इसलिए इसका सार्वजनिक रूप से अपमान करने वाले को कदापि बक्शा नहीं जाना चाहिए.

'विवेकहीन नेता ने निर्लज्जातापूर्ण काम किया'

प्रो. जीवकांत मिश्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश की विवेकहीन नेत्री द्वारा अपमानजनक कृत्य करने से अधिक दोषी वे लोग हैं, जिन्होंने उनके इस अशोभनीय कृत्य पर प्रतिवाद करने की बजाय ताली बजाकर उन्हें प्रोत्साहित करने का निर्लज्जतापूर्ण कार्य किया. उन्होंने कहा कि इस कृत्य की जितनी भर्त्सना की जाए, कम होगी.

दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज के प्रत्याशी पूर्व IPS अधिकारी आरके मिश्रा ने कहा कि पाग केवल वस्त्र नहीं यह मिथिला की अस्मिता और परंपरा की प्रतीक है. पाग का अपमान पूरे मैथिलों का अपमान है.

पाग मिथिला का सम्मान नहीं... कहते हुए फेंका था पाग

गौरतलब है कि यूपी की बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने एक चुनावी सभा में पाग को यह कहकर फेंक दिया कि यह मिथिला का सम्मान नहीं है. मिथिला का सम्मान मैथिली ठाकुर है. बाद में यह वीडियो वायरल हो गया. जिसके बाद लोग उनसे माफी की मांग कर रहे हैं.

