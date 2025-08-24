बिहार स्टार्टअप समिट में 21 स्टार्टअप आइडिया को 21-21 लाख रुपये देने का हुआ ऐलान

- पटना में आयोजित बिहार स्टार्टअप समिट में चार हजार से अधिक उद्यमी, निवेशक और विशेषज्ञ एकत्रित हुए.
- इस समिट में 21 स्टार्टअप को 21 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है.
- सौ से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले स्टार्टअप को बिहार उद्यमिता सम्मान प्रदान किया गया.
पटना में 4000 से अधिक उद्यमी, इन्वेस्टर, एक्सपर्ट का जुटान हुआ. बिहार स्टार्टअप समिट में 21 स्टार्टअप आइडिया को 21-21 लाख रुपये देने का ऐलान किया गया. कार्यक्रम में स्टार्टअप से जुड़े युवा, एंजेल इन्वेस्टर और एक्सपर्ट एक साथ आए. इस समिट में युवा उद्यमियों ने अलग अलग निवेशकों के सामने अपना आइडिया पिच किया. इनमें 21 स्टार्टअप का चयन हुआ है.
इन सभी 21 स्टार्टअप को 21-21 लाख रुपये की सपोर्ट राशि देने की घोषणा की गई. ऐसे स्टार्टअप जिन्होंने सौ से अधिक लोगों को रोजगार दिया है, उन्हें बिहार उद्यमिता सम्मान दिया गया. यह पूरा आयोजन चर्चित पूर्व आईपीएस विकास वैभव की मुहिम लेट्स इंस्पायर बिहार की तरफ से किया गया था.
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विकास वैभव वह कार्य कर रहे हैं, जो सरकार को करना चाहिए और वे स्वयं सरकार का ही हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से बिहार के हर जिले में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित कर रोज़गार सृजन किया जा रहा है और यह क्रांति प्रखंड स्तर तक पहुँचेगी तब इससे बिहार को और फायदा मिलेगा.
वहीं पूर्व आईपीएस विकास वैभव ने कहा कि इस पहल की शुरुआत 2021 में दिल्ली से हुई थी. तब से अब तक 350 से अधिक स्टार्टअप्स प्रेरित होकर बिहार में स्थापित हो चुके हैं. लेकिन मेरा सपना बिहार के गांधी मैदान को लाखों स्टार्टअप से भरने का है. हमारे ढाई लाख वॉलंटियर इस सपने के साथ चल रहे हैं. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विजन 2047 भी जारी किया. जिसमें 2047 तक विकसित बिहार की परिकल्पना की गई है.
