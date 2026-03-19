विज्ञापन
WAR UPDATE
17 minutes ago

Bihar Board Result Live: बिहार बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जारी होने वाला है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) की तरफ से बताया गया है कि 10वीं यानी मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट 20 मार्च को जारी किया जाएगा. बिहार के शिक्षा मंत्री पटना से रिजल्ट जारी करेंगे. इस साल परीक्षा के लिए 15.12 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. जिनमें 7.85 लाख छात्राएं और 7.26 लाख छात्र शामिल हैं. अब ये लाखों छात्र अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी बिहार में छात्राएं ही बाजी मारने वाली हैं. बिहार बोर्ड परीक्षा रिजल्ट को लेकर हर लाइव अपडेट आपको यहां मिलेगा, इसीलिए जुड़े रहिए एनडीटीवी के इस लाइव ब्लॉग से... 

कैसे चेक करें बिहार बोर्ड का रिजल्ट

बिहार बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट चेक करने के लिए आप एनडीटीवी की वेबसाइट पर भी आ सकते हैं. इसके अलावा आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com पर जाकर भी आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको 'Class 10 Results' वाले लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर डालना होगा, ऐसा करते ही रिजल्ट आपके सामने होगा. 

NDTV पर ऐसे चेक करें रिजल्ट

  • NDTV पर रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट www.ndtv.in पर जाएं.
  • होमपेज पर बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करें. 
  • यहां पर आपको बोर्ड एग्जाम रिजल्ट की लिस्ट मिलेगी.
  • Bihar Board Class 10 Exam Results 2026 पर क्लिक करें.
  • खुलते ही एक फॉर्म खुलेगा, इसमें स्टूडेंट अपना नाम, नंबर, रोल नंबर आदि दर्ज करें. 
  • इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.
  • ऐसा करने पर बीएसईबी मैट्रिक रिजल्ट 2026 स्क्रीन पर खुल जाएगा
Mar 19, 2026 12:16 (IST)
Link Copied
Share

बिहार बोर्ड के टॉपर्स को मिलेगा इनाम

बिहार बोर्ड के टॉपर्स पर इस बार भी इनामों की बौछार होगी. टॉप करने वाले छात्रों को दो लाख रुपये दिए जाएंगे, जो पिछले साल एक लाख रुपये था. दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले छात्रों को 1.5 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा. 

Mar 19, 2026 11:37 (IST)
Link Copied
Share

बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा में पिछले साल किसने किया था टॉप?

बिहार बोर्ड की तरफ से रिजल्ट कल यानी 20 मार्च को जारी किया जा रहा है. इसी बीच आपको बताते हैं कि 12वीं में पिछले साल किसने टॉप किया था. पिछले साल 2025 में साइंस में प्रिया जायसवाल और कॉमर्स में रोशनी कुमारी ने टॉप किया था. 

Mar 19, 2026 11:31 (IST)
Link Copied
Share

Bihar Board Result Live Updates: पिछले साल इतने छात्रों ने किया था टॉप

बिहार बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जारी होने वाला है. इसी बीच लोग ये भी जानना चाहते हैं कि पिछले साल कितने छात्रों ने टॉप किया था. 2025 में 123 छात्रों ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई थी. चंपारण की अंशु कुमारी ने 10वीं में टॉप किया था. 

Mar 19, 2026 11:20 (IST)
Link Copied
Share

Bihar Board Result Live: बिहार बोर्ड जारी करेगा टॉपर्स की लिस्ट

बिहार बोर्ड की तरफ से 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा. इस रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स की लिस्ट भी जारी होगी. कुछ दिन पहले बोर्ड की तरफ से टॉपर्स वेरिफिकेशन किया गया था. 

Mar 19, 2026 11:09 (IST)
Link Copied
Share

NDTV पर ऐसे चेक करें रिजल्ट

  • NDTV पर रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट www.ndtv.in पर जाएं.
  • होमपेज पर बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करें. 
  • यहां पर आपको बोर्ड एग्जाम रिजल्ट की लिस्ट मिलेगी.
  • Bihar Board Class 10 Exam Results 2026 पर क्लिक करें.
  • खुलते ही एक फॉर्म खुलेगा, इसमें स्टूडेंट अपना नाम, नंबर, रोल नंबर आदि दर्ज करें. 
  • इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.
  • ऐसा करने पर बीएसईबी मैट्रिक रिजल्ट 2026 स्क्रीन पर खुल जाएगा

Mar 19, 2026 11:08 (IST)
Link Copied
Share

Bihar Board Result Live: कब तक जारी होगा रिजल्ट?

Bihar Board Result Live: बिहार बोर्ड का रिजल्ट 20 मार्च को जारी होने वाला है, बताया जा रहा है कि पिछली बार की तरह 12 बजे रिजल्ट जारी किया जा सकता है. शिक्षा मंत्री खुद पटना से इसे जारी करेंगे. 

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Bihar Board Result Live, Bihar Board Result Live Updates, Bihar Board Result Link, Bihar Board Result Direct Link, Bseb Result
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com