Bihar Board Result Live: बिहार बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जारी होने वाला है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) की तरफ से बताया गया है कि 10वीं यानी मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट 20 मार्च को जारी किया जाएगा. बिहार के शिक्षा मंत्री पटना से रिजल्ट जारी करेंगे. इस साल परीक्षा के लिए 15.12 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. जिनमें 7.85 लाख छात्राएं और 7.26 लाख छात्र शामिल हैं. अब ये लाखों छात्र अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी बिहार में छात्राएं ही बाजी मारने वाली हैं. बिहार बोर्ड परीक्षा रिजल्ट को लेकर हर लाइव अपडेट आपको यहां मिलेगा, इसीलिए जुड़े रहिए एनडीटीवी के इस लाइव ब्लॉग से...

कैसे चेक करें बिहार बोर्ड का रिजल्ट

बिहार बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट चेक करने के लिए आप एनडीटीवी की वेबसाइट पर भी आ सकते हैं. इसके अलावा आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com पर जाकर भी आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको 'Class 10 Results' वाले लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर डालना होगा, ऐसा करते ही रिजल्ट आपके सामने होगा.

NDTV पर ऐसे चेक करें रिजल्ट