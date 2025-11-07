पूर्वांचल में महागठबंधन का सूपड़ा होगा साफ, दो तिहाई बहुमत से बनेगी सरकार, NDTV से बोले अमित शाह

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में रोड शो के दौरान दो तिहाई बहुमत मिलने का दावा किया
- अमित शाह ने कहा कि इस बार बिहार में महिलाओं सहित सभी मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर मतदान किया है
- सीमांचल में घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी का मुख्य चुनावी एजेंडा बना हुआ है और उन्हें बाहर निकाला जाएगा
बिहार के चुनावी रण में ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा, सबके जेहन में यही सवाल है. जहां एकतरफ एनडीए गठबंधन अपनी सरकार को बरकरार रखने की कोशिश में लगा है. वहीं वहां महागठबंधन भी अपनी पुरजोर ताकत लगा रहा है ताकि पिछले विधानसभा चुनाव में मिली हार की कसक को दूर कर सकें. इसी बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बिहार के पूर्णिया में रोड शो किया, जहां उनके रोड शो में लोगों को हुजूम उमड़ा. इसी दौरान गृह मंत्री शाह ने अपनी चुनावी रणनीति को लेकर एनडीटीवी से खास बात की.
160 से ज्यादा सीट जीतने का दावा
पूर्णिया में केंद्रीय गृह मंत्री के रोड शो में जिस तरह से लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है, उसपर उन्होंने कहा कि रोड शो में उमड़ी भीड़ इस बात का संकेत है कि पूर्वांचल में इस बार महागठबंधन का सूपड़ा साफ होने जा रहा है. गृह मंत्री ने पहले चरण के चुनाव को लेकर कहा कि हम 160 सीट से ज्यादा के साथ इस बार का चुनाव जीतेंगे, यानी दो तिहाई से ज्यादा बहुमत के साथ.
ये भी पढ़ें : बिहार बदलेंगे, ताकि आपके बच्चे सवाल ना पूछे कि जब...पहले चरण के मतदान के बाद जनता से खेसारी की अपील
बढ़े हुए मतदान प्रतिशत पर क्या बोले शाह
अबकी बाहर बिहार में रिकॉर्ड मतदान हुआ है, जिसके लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा हां, लोगों ने खुलकर मतदान किया है. मैं मानता हूं कि इस बार लोग बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ना चाहते कि महागठबंधन का प्रत्याशी जीते. महिलाओं के वोटिंग आंकड़ों पर उन्होंने कहा अबकी बार सिर्फ महिलाओं ने ही नहीं बल्कि सभी ने अच्छा मतदान किया है.
सीमांचल में घुसपैठियों का मुद्दा सबसे अहम
गृह मंत्री ने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठियों का है, जिन्हें हम बाहर निकालेंगे. जब उनसे पूछा गया कि पूर्णिया जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में क्या असर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि हम यहां पहले भी जीते हैं और इस बार बहुत अच्छे से जीतेंगे. चुनाव से पहले ही बीजेपी ने बिहार में घुसपैठ का मुद्दा उठा दिया था, जैसे-जैसे चुनाव नजदीके आते गए. बीजेपी वैसे ही इस मुद्दे पर अपनी चुनाव बिसात बिछा दी.
ये भी पढ़ें : Bihar Election: पूरे बिहार में इस बार बंपर वोटिंग पर पटना के शहरी इलाकों में घरों से नहीं निकले लोग!
क्या नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री?
काफी वक्त से ये सवाल उठ रहा है कि एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को सीएम फेस क्यों घोषित नहीं किया गया. इस पर पर सवालों पर अमित शाह ने स्पष्ट कहा, *“हमने ये साफ कर दिया है. इस मामले पर विपक्ष की कोई दाल नहीं गलेगी. अमित शाह ने यह भी कहा कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार की अगुवाई में ढेर सारे काम हुए हैं. कानून व्यवस्था सुधरी है और सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त करना हमारा बड़ा मुद्दा है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं