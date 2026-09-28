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'जिसे बुलाना है बुला लो...' : गोपाल मंडल के बेटे का फिर वायरल हुआ VIDEO, पुलिस को धमकाने का आरोप

आरोप है कि विक्रमशिला सेतु पर आशीष मंडल पुलिसकर्मियों से उलझ गए और उनके साथ बदसलूकी की. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामला चर्चा में है.

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भागलपुर:

बिहार के भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर वन-वे व्यवस्था के दौरान पूर्व जदयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल का पुलिस से विवाद हो गया. घटना का वीडियो भी सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, विक्रमशिला सेतु की मरम्मत के बाद बेली ब्रिज से छोटे वाहनों का परिचालन वन-वे सिस्टम के तहत किया जा रहा है. इसी दौरान पुलिसकर्मी वाहनों को रोककर ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे थे. आरोप है कि वाहन रोके जाने पर आशीष मंडल पुलिसकर्मियों से उलझ गए और उनके साथ बदसलूकी की.

पुलिस के मुताबिक मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी पूरी घटना का वीडियो बनाने लगे. इसी दौरान आशीष मंडल ने पुलिसकर्मी का मोबाइल छीनकर फेंक दिया. इसके बाद सिपाही ने अपने प्रभारी अधिकारी को बुलाने की बात कही. आरोप है कि इस पर आशीष मंडल ने डीएसपी को बुलाने की बात कही और कहा कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे बुलाना है बुला लो. पूरी घटना के दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की.

आशीष मंडल का नाम इससे पहले भी पुलिस और विवादों से जुड़े कई मामलों में सामने आ चुका है. दिसंबर 2022 में भागलपुर के बरारी थाना इलाके में जमीन विवाद के दौरान गोलीबारी के मामले में उनका नाम आया था. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था. उस मामले में उन पर और अन्य लोगों पर गोलीबारी का आरोप लगा था.

पहले भी वायरल हुआ था वीडियो

साल 2022 में ही आशीष मंडल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह यह कहते नजर आए थे कि वह गोपाल मंडल के बेटे हैं और किसी से नहीं डरते. उस समय पुलिस ने कहा था कि उनके खिलाफ वारंट जारी था और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी. 2024 में भी आशीष मंडल के खिलाफ कदवा थाने में प्राथमिकी दर्ज होने की खबर सामने आई थी. थानाध्यक्ष की ओर से दर्ज केस में सरकारी काम में बाधा डालने, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और रंगदारी मांगने जैसे आरोप लगाए गए थे. आशीष मंडल ने इन आरोपों को गलत बताया था और पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाया था. 

बयानों और विवादों को लेकर चर्चा में रहते हैं गोपाल मंडल

इसके अलावा 2025 में भी आशीष मंडल का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने पुलिस को लेकर आपत्तिजनक और धमकी भरा बयान दिया था. उस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन इसे लेकर काफी विवाद हुआ था. आशीष मंडल के पिता और पूर्व जदयू विधायक गोपाल मंडल भी अपने बयानों और पुलिस से विवादों को लेकर पहले चर्चा में रहे हैं. 2021 में तेजस राजधानी एक्सप्रेस में उनके अंडरवियर में घूमने का वीडियो सामने आने के बाद काफी विवाद हुआ था. उसी दौर की मीडिया रिपोर्टों में विक्रमशिला पुल पर जाम को लेकर पुलिसकर्मियों से उनके विवाद का भी जिक्र हुआ था.

हाल में भी गोपाल मंडल का पुलिस से विवाद सामने आया था. भागलपुर में रास्ते को लेकर हुए विवाद के दौरान पुलिस के साथ उनकी तीखी बहस का वीडियो वायरल हुआ था. रिपोर्ट के मुताबिक, वीडियो में वह खुद को पूर्व विधायक बताते हुए पुलिसकर्मी से बहस करते दिखाई दिए. पुलिसकर्मी ने भी कानून हाथ में नहीं लेने की बात कही थी. 

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