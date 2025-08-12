विज्ञापन
सीढ़ियों पर घसीटा गया शव, इंसानियत हुई शर्मसार... बेतिया के GMCH से आई दर्दनाक तस्वीरें

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेजा था. लेकिन वहां पहुंचने पर अस्पताल कर्मचारियों ने स्ट्रेचर का इस्तेमाल करने के बजाय शव को सीढ़ियों से खींचते हुए पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचाया.

  • गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अस्पताल कर्मचारी एक अज्ञात शव को सीढ़ियों से बेरहमी से घसीटते हुए ले गए
  • शव बेतिया-नौतन रोड के पालम सिटी से बरामद होकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया था, जहां अमानवीय व्यवहार हुआ
  • अस्पताल में स्ट्रेचर मौजूद था, फिर भी कर्मचारियों ने शव को सीढ़ियों से खींचकर पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचाया
बेतिया:

बिहार के बेतिया स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच) से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में कुछ अस्पताल कर्मचारी एक अज्ञात शव को सीढ़ियों से बेरहमी से घसीटते हुए ले जाते नजर आ रहे हैं. घटना के फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. 

जानकारी के मुताबिक, यह शव बेतिया-नौतन रोड स्थित पालम सिटी से बरामद हुआ था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेजा था. लेकिन वहां पहुंचने पर अस्पताल कर्मचारियों ने स्ट्रेचर का इस्तेमाल करने के बजाय शव को सीढ़ियों से खींचते हुए पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचाया. प्रत्यक्षदर्शियों ने इसे अमानवीय कृत्य बताते हुए कहा कि स्ट्रेचर पास में मौजूद था, फिर भी लापरवाही बरती गई. 

इस मामले पर जीएमसीएच प्रशासन ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अस्पताल में यह पहली बार नहीं हुआ है.  इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दो छोटे बच्चे अपने बीमार पिता को स्ट्रेचर पर खींचते हुए ले जा रहे थे, क्योंकि कोई मदद के लिए आगे नहीं आया था.  स्वास्थ्य व्यवस्था में बार-बार सामने आ रही इस तरह की घटनाओं ने अस्पताल प्रशासन और राज्य के स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

रिपोर्ट - बिंदेश्वर कुमार 

