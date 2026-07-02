काले रंग के चलते नहीं हो रही थी शादी, डिप्रेशन में 22 साल की लड़की ने लगाई फांसी

बिहार के मुजफ्फरपुर में हीन भावना के चलते एक लड़की ने आत्महत्या कर ली. चेहरे का स्किन टोन डार्क होने की वजह से लड़की काफी परेशान थी, उसकी शादी नहीं हो पा रही थी. पिछले कुछ सालों से उसे काफी रिजेक्शन झेलने पड़ रहे थे. इस वजह से वह डिप्रेशन में थी.अपने काले रंग से वह इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि उसने जान दे दी.

काले रंग की वजह से लगाई फांसी

लड़की की उम्र 22 साल थी. अंशु कुमारी ने मंगलवार रात अपने घर में फांसी लगा ली. सुबह परिजनों से जैसे ही उसे फंदे से लटकते देखा तो उनके बीच चीख पुकार मच गई. उन्होंने घटना की सूचना तुरंत गायघाट थाना पुलिस को दी. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर तमाम साक्ष्य इकट्ठे किए गए. उसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

शादी न होने से परेशान थी अंशु

स्थानीय लोगों का कहना है कि अंशु का रंग काला था. पिछले कई सालों से लगातार कोशिश के बावजूद उसकी शादी नहीं हो पा रही थी. इस वजह से वह डिप्रेशन में थी. इसी वजह से उसने जान दे दी.

पुलिस कर रही मामले की जांच

वहीं एसडीपीओ ईस्ट टू मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को गायघाट थाना क्षेत्र में एक लड़की के फांसी लगाने की खबर मिली थी. आसपास के लोग सुसाइड की वजह उसका रंग काला होना बता रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी. डिप्रेशन में उसने फांसी लगा ली. हालांकि परिजनों ने मामले में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है. आवेदन मिलते ही कार्रवाई की जाएगी.

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