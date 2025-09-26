विज्ञापन
Bihar News: 'आई लव मुहम्मद' विवाद पर गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर तीखा हमला, 'देश में गृह युद्ध चाहते हैं नेपो किड'

Bihar Politics: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 'राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों नेपो किड हैं. अगर वे बड़े बाप के बेटे नहीं होते, तो मोहल्ले के लोग भी इन दोनों नहीं पहचानते.'

गिरिराज सिंह बोले- 'राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं नेपो किड'

Bihar News: देश में चल रहे 'आई लव मुहम्मद' बनाम 'आई लव महाकाल' के विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर कड़ा प्रहार किया है. बेगूसराय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध (Civil War) जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं और विदेशी अखबारों के साथ मिलकर देश को अपमानित करने का काम कर रहे हैं.

राहुल-तेजस्वी को बताया 'नेपो किड'

गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) दोनों को 'नेपो किड' (परिवारवाद का हिस्सा) करार दिया और कहा कि अगर ये दोनों 'बड़े बाप के बेटे' नहीं होते तो शायद मोहल्ले के लोग भी इन्हें नहीं पहचानते.

'अर्बन नक्सल' की तरह काम कर रहे राहुल गांधी

गिरिराज सिंह ने अपने बयान में कहा कि राहुल गांधी, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) जैसे नेता लोगों को भड़का रहे हैं और देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने हाल ही में लेह में हुई एक घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि यह भी राहुल गांधी की ही योजना का हिस्सा है. गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी 'अर्बन नक्सल' की तरह काम कर रहे हैं, और 'आई लव मुहम्मद' का विवाद भी इसी कड़ी का हिस्सा है, क्योंकि आम लोग अब उनसे दूर होते जा रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'मैं मुस्लिम धर्म गुरुओं से और ओवैसी जैसे लोगों से कहना चाहता हूं कि वे लोगों को भड़काने का काम न करें तो यह ज्यादा अच्छा होगा. अगर वे सामाजिक समरसता की बात करें तो यह और भी बेहतर होगा.'

'लेह से मणिपुर तक आगजनी को बढ़ावा दिया'

गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी कोई आम राजनेता नहीं हैं, बल्कि वे 'नेपो किड' हैं, जो एक बड़े परिवार में पैदा हुए हैं. उन्होंने कांग्रेस के ही नेता मनीष तिवारी द्वारा इस्तेमाल किए गए 'नेपो किड' शब्द का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने लेह से लेकर मणिपुर तक आगजनी को बढ़ावा दिया था.

'शायद देश से ज्यादा विदेश से प्यार हो गया'

गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर देश को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए कहा, 'शायद इनको देश से ज्यादा विदेश से प्यार हो गया है. विदेशी अखबारों के साथ मिलकर देश को अपमानित करने का काम करते हैं.' उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि राहुल गांधी को 'अर्बन नक्सली' का रूप छोड़ देना चाहिए, अन्यथा देश इसका परिणाम भुगतेगा.

Giriraj Singh, Rahul Gandhi, Tejashwi Yadav, I Love Muhammad Controversy, Bihar News, Bihar Politics
