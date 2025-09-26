विज्ञापन
UP Wedding: बाराबंकी में फिल्मी ड्रामा, शादी के मंडप में बहनोई के देवर ने भरी दुल्हन की मांग, बैरंग लौटी बारात

Barabanki Wedding Drama: दुल्हन की बड़ी बहन कोमल ने कहा कि दूल्हा पक्ष 1.5 लाख रुपये की मांग कर रहा था. जब हमने कहा कि हम गरीब हैं, तो उन्होंने धमकी दी कि बारात वापस ले जाएंगे. उसी समय मेरे देवर ने बहन की मांग भर दी.

शादी के मंडप में फिल्मी ड्रामा, दुल्हन की मांग बहनोई के देवर ने भरी, हंगामे के बीच लौटी बारात, पुलिस हिरासत में युवक (सांकेतिक तस्वीर)

UP News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक शादी का मंडप बुधवार रात अचानक चर्चा का केंद्र बन गया. बंकी कस्बे के उत्तर टोला में हो रही एक शादी में फिल्मी ड्रामा देखने को मिला, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. जिस जगह शादी के मंगल गीत और सात फेरों की रस्में होनी थीं, वहां अचानक विवाद इतना बढ़ा कि बारात को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा.

दहेज और रस्मों पर विवाद

मामला दहेज और रस्मों को लेकर हुए विवाद से शुरू हुआ. बताया जा रहा है कि दूल्हा पक्ष की तरफ से कुछ अतिरिक्त गहने और पैसों की मांग की जा रही थी. इस बात पर दुल्हन का परिवार सहमत नहीं हुआ और दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि बारात वापस जाने की तैयारी करने लगी.

दुल्हन के बिना बैरंग लौटी बारात.

Photo Credit: NDTV Reporter

बहनोई के देवर ने भरी दुल्हन की मांग

तनाव भरे माहौल के बीच अचानक कहानी में एक बड़ा मोड़ आया. जब दूल्हा पक्ष बारात वापस ले जाने लगा, तो दुल्हन मोहिनी रोने लगी. इसी दौरान, दुल्हन के सामने ही उसकी बहन के देवर ऋषभ ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया. इस चौंकाने वाले वाकये के बाद मंडप में हंगामा मच गया. दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया.

पुलिस हिरासत में मांग भरने वाला युवक

इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और मामले में शामिल लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गई. पुलिस की मौजूदगी में दूल्हा पक्ष बिना दुल्हन के ही वापस चला गया. पुलिस हिरासत में लिए गए मांग भरने वाले युवक ऋषभ रस्तोगी और दुल्हन मोहिनी ने अपने बयानों में अलग-अलग बातें बताई हैं. 

दुल्हन बोली- मुझे दूल्हा पसंद नहीं था

दुल्हन मोहिनी ने आरोप लगाते हुए कहा- 'मैं जिससे शादी कर रही थी, उसे पसंद नहीं करती थी. दूल्हा पक्ष डेढ़ ग्राम सोने की अंगूठी की मांग कर रहा था. मेरे पापा मजदूरी करते हैं. इसीलिए हमारे परिवार के लिए वो दे पाना मुश्किल था. जब बारात वापस जाने लगी, तो मैं रोने लगी. इसी बीच, मेरी बहन के रिश्तेदार ऋषभ ने आकर मेरी मांग भर दी.'

'दुल्हन ने कहा था आप मुझसे शादी कर लीजिए'

वहीं, मांग भरने वाले युवक ऋषभ ने पुलिस को बताया कि वह और दुल्हन मोहिनी एक-दूसरे को पहले से जानते थे. जब बारात वापस जाने लगी और मोहिनी रोने लगी, तो उसने आकर कहा कि 'आप मुझसे शादी कर लीजिए'. इस पर उसने सबके सामने उसकी मांग भर दी.

दूल्हे के पिता ने दी ये जानकारी

दूल्हे के पिता शिवकुमार सोनी ने बताया कि उनका दूसरा बेटा लखनऊ में पढ़ाई कर रहा है, जबकि शादी के लिए दूसरा बेटा यहां बारात लेकर आया था. जबकि दुल्हन पक्ष में 8 लड़कियां और 1 लड़का है. उन्होंने कहा कि शादी जैसे पवित्र बंधन में दहेज और रस्मों पर हुए विवाद ने ऐसा मोड़ लिया कि पूरा मंडप हंगामे से गूंज उठा.

पुलिस की जांच जारी

फिलहाल, इस मामले में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, यह पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा. पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों से पूछताछ की है. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग इसे एक फिल्मी कहानी की तरह देख रहे हैं.

Barabanki Wedding, Barabanki Wedding Drama, UP Wedding Dispute, Brother-In-Law Marriage Sister-In-Law, UP News
