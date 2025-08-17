बिहार के मुजफ्फरपुर में डूबने से पांच बच्चों की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है. दरअसल यहां रविवार को पानी से भरे गड्ढे में नहाते समय पांच बच्चों की डूबने से मौत हो गई. ग्रामीणों ने स्थानीय गोताखोर की मदद से सभी बच्चों के शव बाहर निकाल लिया है. इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया.

नहाने के दौरान हुआ हादसा

मामला मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र खंगुराडीह -बंधपुरा चौर का है. पुलिस उपाधीक्षक अलाय वत्स ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘‘यह घटना कटरा इलाके में उस समय हुई, जब पांच बच्चे नहाने के लिए पानी से भरे गड्ढे में उतरे. वे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. ग्रामीणों ने स्थानीय तैराकों को बुलाया, लेकिन बच्चों को बचाया नहीं जा सका."

सभी मृतकों की हुई पहचान

पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान मोहम्मद अन्नास (15), हिदायतुल्ला (14), मोहम्मद हमजा अली (12), मोहम्मद रहमान (12) और मोहम्मद अब्बू तालीम (12) के रूप में हुई है. सभी पांच शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है.

पीड़ित परिवार के साथ गांव समाज में कोहराम मचा

इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार और गांव में मातम पसरा है. परिवार वालों का रो-रो कर हाल बुरा है. साथ ही गांव वालों ने प्रशासन से अपील की है कि गांव में जितने भी गड्ढे हें, उन्हें तुरंत भरवाया जाए. पुलिस ने बताया है कि अभी जो भी जानकारी मिली है वो शुरुआती जांच के आधार पर है. आगे तेजी से जांच को बढ़ाया जा रहा है, जिससे हादसे के बारे में और जानकारी हासिल कर सकें.