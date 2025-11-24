समस्तीपुर के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में सफाई के दौरान धमाका, 6 लोग बुरी तरह झुलसे

इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर जिले के पूसा से आ रही है, जहां केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में बड़ा हादसा हो गया. कैंपस के प्लांट पैथोलॉजी विभाग और लाइब्रेरी भवन के बीच जमा कचरे की सफाई के दौरान अचानक तेज धमाका हो गया. बताया जा रहा है कि कचरे के ढेर में पड़े एसिड के कंटेनर में विस्फोट हुआ, जिसकी चपेट में आकर करीब आधा दर्जन मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए.

हादसे के बाद कैंपस में अफरा-तफरी मच गई, आनन-फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां दो मजदूरों की हालत नाजुक बताई जा रही है. दोनों को बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने विस्फोट के कारणों की छानबीन शुरू कर दी है. शुरुआती अनुमान के अनुसार कचरे में पड़े किसी केमिकल या एसिड की प्रतिक्रिया से यह विस्फोट हुआ होगा.

घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है और मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं. इधर पूसा थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.