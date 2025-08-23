फिल्मों में भी इतना ड्रामा नहीं! रातभर गेट पर खड़ी रही EOU, घर में लाखों के नोट जलाते रहे पति-पत्नी

EOU Raid Patna: अजय देवगन की 'रेड' फिल्म तो आपने देखी ही होगी. इस फिल्म में काली कमाई से करोड़ों अर्जित कर चुके सांसद और मंत्री के यहां हुई आयकर विभाग की छापेमारी की कहानी दिखाई गई है. फिल्म के दो पार्ट रिलीज हुई है, दोनों ही हिट. लेकिन इस फिल्म में जितना ड्रामा दिखाया गया है कि उससे से कहीं अधिक ड्रामेवाली एक कहानी बिहार से सामने आई है. मामला है बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के एक भ्रष्ट सुपरिटेंडिंग इंजीनियर (अधीक्षण अभियंता) का. घूसखोरी से करोड़ों की काली कमाई कर चुके इस इंजीनियर का नाम है विनोद कुमार राय. इनके घर से लगभग चालीस लाख रुपये कैश, करोड़ों की जमीन के दस्तावेज और कई बैंक लॉकरों से जेवरात बरामद हुए हैं.

कहानी का सबसे मजेदार पार्ट, इंजीनियर के बचने की कोशिश

लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है. कहानी का सबसे मजेदार पार्ट है- अफसर के खुद के बचाने की कोशिश. दरअसल पटना में ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर जब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट (EOU) ने छापेमारी करने पहुंची, तब रात हो चली थी. इंजीनियर की पत्नी ने खुद को घर में अकेली बता जांच अधिकारी को घर में घुसने नहीं दिया.

रात भर घर के गेट पर डेरा जमाए रखे EOU के अधिकारी

करोड़ों की काली कमाई करने वाले इंजीनियर के बारे में मिली पक्की सूचना को देखने हुए जांच टीम ने ही डेरा जमा दिया. जांच अधिकारी पूरी रात अधिकारी के घर के बाहर गेट पर सुबह होने का इंतजार करते रहे और घर में इंजीनियर और उनकी पत्नी घूसखोरी की काली कमाई से अर्जित नोटों को छिपाती रही, जलाती रही.

सुबह दरवाजा तोड़ कर जब आर्थिक अपराध इकाई के लोग अंदर दाखिल हुए तो उनको धुएं की गंध मिली. जिसके बाद उन्होंने पानी की टंकी के अलावा बाथरूम की पाइप से नोट जब्त किए.

नोटों को ठिकाने लगाने की भरपूर कोशिश



इंजीनियर विनोद राय और उनकी पत्नी बबली राय ने मिलकर रात भर नोटों को ठिकाने लगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जब सारे नोट जला नहीं सके तो 40 लाख रुपये के आसपास नोट को पानी की टंकी में डाल दिये. लेकिन इसी दौरान एक बन्डल नोट बाहर गिर गया था, वहीं से इस इंजीनियर के फंसने का सिलसिला शुरू हुआ.

बाथरूम की पाइप से 20 लाख के अधजले नोट मिले

पानी की टंकी के अलावा बाथरूम की पाइप से लगभग 20 लाख रुपये के अधजले नोट भी मिले हैं. कहा जा रहा है कि रात में करोड़ों रुपये जला दिये गये. आर्थिक अपराध इकाई के आकलन के अनुसार, इस इंजीनियर की कुल चल-अचल संपत्ति 100 करोड़ रुपये तक हो सकती है और मामला ED तक सौंपा जा सकता है.

इंजीनियर के घर से मिले नोटों के बंडल.

सीतामढ़ी के साथ-साथ मधुबनी का भी प्रभार

अधीक्षण अभियंता एक मिड सीनियर लेवल के प्रशासनिक अधिकारी का पद होता है. ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर विनोद राय के पास सीतामढ़ी के साथ-साथ मधुबनी का भी प्रभार है. ईओयू को रेड में अब तक लाखों रुपये कैश, गहने और लाखों रुपये की घड़ियां बरामद हुई हैं.

इंजीनियर के घर से क्या कुछ मिला?

ईओयू ने विनोद कुमार राय के पटना स्थित भूतनाथ रोड स्थित आवास पर रेड के दौरान लगभग 40 लाख कैश, करोड़ों रुपये की जमीन के दस्तावेज, 12 से अधिक बैंक लॉकरों में ज्‍वेलरी, बीस लाख रुपये के करीब अधजले नोट, 10 लाख के गहने, करीब 6 लाख रुपये की घड़ियां बरामद किया है. इनके आलीशान घर राडो, रोलैक्स जैसी महंगी कंपनी की घड़ियां भी बरामद हुई है.

