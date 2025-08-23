विज्ञापन
कौन हैं विनोद राय? जिनके घर से इतने मिले जले नोट की नाली तक जाम हो गई, पढ़ें सबकुछ

इस छापेमारी के दौरान विनोद राय के घर से जो कुछ मिला उसे देखकर तो एक बार ईओयू की टीम का सिर घूम गया.

कौन हैं विनोद राय? जिनके घर से इतने मिले जले नोट की नाली तक जाम हो गई, पढ़ें सबकुछ
विनोद कुमार राय ईओयू का छापा
  • पटना में ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर ईओयू ने बड़ी छापेमारी की है
  • छापेमारी में लगभग चालीस लाख रुपये कैश, करोड़ों की जमीन के दस्तावेज और कई बैंक लॉकरों से जेवरात बरामद हुए हैं
  • विनोद कुमार राय की पत्नी ने ईओयू की टीम से बचने के लिए लाखों रुपये के नोट आग लगा दिए थे
पटना:

बिहार के पटना में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट (EOU) ने बड़ी कारवाई करेत हुए ग्रामीण कार्य विभाग में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पर काम कर रहे विनोद कुमार राय के ठिकाने पर छापेमारी की है. ईओयू को रेड में अब तक लाखों रुपये कैश, गहने और लाखों रुपये की घड़ियां बरामद हुई हैं. ईओयू की टीम से बचने के लिए विनोद कुमार राय की पत्‍नी ने लाखों रुपये के करेंसी नोटों को आग लगा दी.अधजले नोटों को भी टीम ने बरामद कर लिया है. छापेमारी अभी चल रही है.   

ईओयू ने विनोद कुमार राय के पटना स्थित भूतनाथ रोड स्थित आवास पर रेड के दौरान लगभग 40 लाख कैश, करोड़ों रुपये की जमीन के दस्‍तावेज, 12 से अधिक बैंक लॉकरों में ज्‍वेलरी, बीस लाख रुपये के करीब अधजले नोट, 10 लाख के गहने, करीब 6 लाख रुपये की घड़ियां बरामद किया है. इस छापेमारी के दौरान विनोद राय के घर से जो कुछ मिला उसे देखकर तो एक बार ईओयू की टीम का सिर घूम गया. चलिए हम आपको बतातें है कि आखिर ये विनोद राय हैं कौन जिनके घर से इतना काला धन मिला है...

भ्रष्टाचार के मामले में फर्श से अर्श तक पहुंचे विनोद

विनोद कुमार राय एक मध्यमवर्गीय परिवार से आते हैं. इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग में नौकरी शुरू की. कहा जाता है कि जब उन्होंने शुरू-शुरू में अपनी मेहनत और अपनी तकनीकी दक्षता से अपने दफ्तर में सभी को काफी इंप्रेस किया था. बिहार सरकार के लिए काम करते हुए विनोद राय की भूमिका सड़क और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट में सबसे अहम रही. 

सूत्र बताते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करते हुए उन्होंने खूब पैसे भी बनाए. वेतन के अलावा मिलने वाले पैसे की चमक उनके रहन-सहन और पहनावे पर भी दिखने लगा. उनके आए इस बदलाव उनके सहकर्मियों का ध्यान भी कई बार खींचा. कई बार तो लोगों के बीच इस बात को लेकर भी चर्चा होती थी कि इतना बड़ा आलीशान घर और लग्जरी गाड़ियां उनकी प्रोफाइल से मेल नहीं खाती है. ईओयू की रेड में पता चला है कि बबली राय के नाम पर कई संपतियां और बैंक खाते भी हैं.  
 

Vinod Rai, EOU, Bihar Police
