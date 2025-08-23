विज्ञापन
बिहार में भ्रष्ट इंजीनियर पर EOU का एक्शन, पत्नी ने 20 लाख जलाए, जले नोटों से नाले हुए जाम

विनोद कुमार राय की पत्नी ने EOU की टीम को रेड करने से घंटों रोक के रखा. टीम पूरी रात विनोद कुमार राय के घर के बाहर सुबह होने का इंतजार करती रही. अंदर पत्‍नी नोटों को जला रही थीं.

घर पर छापा पड़ते ही इंजीनियर की पत्नी ने फूंक दिए लाखों रुपये
पटना:

बिहार के पटना में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट (EOU) ने बड़ी कारवाई की है. इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट (EOU) ने ग्रामीण कार्य विभाग में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पर काम कर रहे विनोद कुमार राय के ठिकाने पर छापेमारी की है. ईओयू को रेड में अब तक लाखों रुपये कैश, गहने और लाखों रुपये की घड़ियां बरामद हुई हैं. ईओयू की टीम से बचने के लिए विनोद कुमार राय की पत्‍नी ने लाखों रुपये के करेंसी नोटों को आग लगा दी. अधजले नोटों को भी टीम ने बरामद कर लिया है. छापेमारी अभी चल रही है.   

ईओयू को विनोद कुमार राय के पटना स्थित भूतनाथ रोड स्थित आवास पर रेड के दौरान लगभग 40 लाख कैश, करोड़ों रुपये की जमीन के दस्‍तावेज, 12 से अधिक बैंक लॉकरों में ज्‍वेलरी, बीस लाख रुपये के करीब अधजले नोट, 10 लाख के गहने, करीब 6 लाख रुपये की घड़ियां बरामद हुई हैं. अभी छापामारी हो रही है... ईओयू को और अवैध संपत्ति मिलने की आशंका है.  

विनोद कुमार की पत्नी ने EOU की टीम को रेड करने से घंटों रोक के रखा. टीम पूरी रात विनोद कुमार राय के घर के बाहर सुबह होने का इंतजार करती रही. सुबह 5 बजकर 20 मिनट पर ईओयू की टीम विनोद राय के घर में दाखिल हुई. घर में इंट्री करते ही EOU के अधिकारी हैरान रह गए.  कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए विनोद राय की पत्‍नी ने लाखों रुपये के नोट जला डाले थे. 

ईओयू की टीम ने जले हुए नोट की जांच करने के लिए FSL की टीम को बुलाया. मौके पर नगर निगम की टीम भी पहुंचीं. घर के सारे नाले जले हुए नोटों से जाम हो गए हैं. नगर निगम की टीम नाले की सफाई कर नोट निकालने में जुटी है. 

