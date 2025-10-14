पिता की जमीन पर ताल ठोकेंगे सम्राट चौधरी, मां पार्वती देवी भी रह चुकी हैं इस सीट से विधायक

बीजेपी ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की. इसमें 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. इस सूची में बीजेपी ने अपने दो उपमुख्यमंत्रियों के उम्मीदवारी की भी घोषणा की है. इसके अलावा दो पूर्व उपमुख्यमंत्रियों के नाम भी इस सूची में शामिल हैं. बीजेपी ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जमुई जिले की तारापुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है. इस समय वो विधान परिषद के सदस्य हैं.

सम्राट चौधरी कहां से लड़ेंगे चुनाव

बीजेपी ने सम्राट चौधरी को उनकी पारिवारिक सीट जमुई जिले की तारापुर सीट से उम्मीदवार बनाया है. इस सीट से उनके पिता शकुनी चौधरी और मां पार्वती देवी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर विधायक चुने जा चुके हैं. साल 2021 के उपचुनाव में जदयू के राजीव कुमार सिंह ने तारापुर से जीत दर्ज की थी. लेकिन यह सीट बीजेपी के पास जाने की वजह से राजीव सिंह का टिकट कट गया है.

सम्राट चौधरी पहली बार तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे. इससे पहले वो खगड़िया जिले के परबत्ता सीट से 2010 और 2015 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते थे. इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे. बीजेपी ने उन्हें उपमुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया. इस समय वो बिहार विधानसभा के उच्च सदन विधान परिषद में चले गए. उम्मीद की जा रही है कि वो 16 अक्तूबर को अपना नामांकन दाखिल करें.

प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को बनाया मुद्दा

जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने इस बार के चुनाव में सम्राट चौधरी को ही मुद्दा बना दिया है. प्रशांत उनके हाई स्कूल की डिग्री पर ही सवाल उठा रहे हैं. इसके अलावा प्रशांत 1995 में हुए तारापुर नरसंहार को लेकर भी आरोप लगा रहे हैं. इसका कोई समुचित जवाब सम्राट आज तक नहीं दे पाए हैं. अब जब बीजेपी ने तारापुर से सम्राट चौधरी की उम्मीदवारी फाइनल कर दी है तो प्रशांत एक बार फिर तारापुर नरसंहार का मामला एक फिर उठा सकते हैं. यह मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है.

सम्राट चौधरी की उम्मीदवारी से तारापुर विधानसभा सीट बिहार की हॉट सीट बन गई है. इससे इस बार का मुकाबला दिलचस्प हो गया है. हालांकि विपक्षी गठबंधन ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है. तारापुर सीट पर विपक्षी महागठबंधन के दो दल अपनी दावेदारी कर रहे हैं. वहां से वीआईपी के एक नेता ने नामांकन पत्र भी खरीद लिया है. वहीं राजद के प्रदेश सचिव जितेंद्र कुशवाहा ने भी इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है. राजद के टिकट पर चुनाव लड़ चुके अरुण कुमार साह इस बार भी टिकट लेने की जुगत में हैं.

जन सुराज ने बिहार विधानसभा की 243 में से 116 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है. इसमें तारापुर का नाम शामिल नहीं है. जिस तरह से प्रशांत किशोर अब तक सम्राट चौधरी को मुद्दा बनाते आए हैं, उससे लगता है कि वो किसी मजबूत उम्मीदवार को सम्राट चौधरी के सामने उतारें.

