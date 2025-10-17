कांग्रेस ने वजीरगंज सीट पर काटा बेटे का टिकट, मंत्री रह चुके पिता को बनाया उम्मीदवार

बिहार विधानसभा जैसे-जैसे करीब आ रहा है, पार्टियां अपने पत्ते खोलती जा रही हैं. महागठबंधन ने सीटों को लेकर अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं. कांग्रेस ने वजीरगंज सीट (Wazirganj Assembly Seat)से बेटे का टिकट काटकर पिता को दे दिया है. कांग्रेस ने वजीरगंज सीट पर शशि शेखर सिंह की जगह उनके पिता अवधेश कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है. अवधेश कुमार सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं और मंत्री भी रह चुके हैं.

ये भबी पढ़ें- बिहार विधानसभा चुनाव 2025 : क्या BJP एक बार फिर वजीरगंज सीट पर खिला पाएगी कमल?

2015 के चुनाव में जीते थे अवधेश कुमार

अवधेश कुमार सिंह ने 2015 के विधानसभा चुनाव में वजीरगंज से जीत हासिल की थी. 2020 में पार्टी ने उनकी जगह उनके बेटे शशि शेखर सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वे चुनाव हार गए थे. भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह ने 70 हजार 713 वोट हासिल कर कांग्रेस उम्मीदवार शशि शेखर सिंह को हरा दिया था. शशि शेखर को 48 हजार 283 वोट ही मिले थे. अब इस सीट से कांग्रेस ने शशि के पिता अवधेश कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है.

बीजेपी के वीरेंद्र सिंह से होगा अवधेश कुमार का मुकाबला

वजीरगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह का मुकाबला बीजेपी के वीरेंद्र सिंह से होगा. वहीं पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) से प्रेम कुमार को टिकट दिया है.

वजीरगंज क्षेत्र में जातियों का समीकरण समझें

वजीरगंज क्षेत्र में कुल 150 के करीब गांव हैं. इस सीट पर हिंदू आबादी ज्यादा है. 92.87 प्रतिशत आबादी हिंदू हैं, जबकि मुसलमानों की संख्या सिर्फ 6.7 प्रतिशत है. कुल आबादी में 33.8 प्रतिशत अनुसूचित जातियां हैं.