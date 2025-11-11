विज्ञापन
बिहार में नतीजे से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद ने दिया इस्तीफा

बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है. पार्टी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. शकील अहमद ने इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने पत्र लिखकर अपने इस्तीफे की घोषणा की.

बिहार में नतीजे से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद ने दिया इस्तीफा
बिहार में नतीजों से पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है.
  • बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे और दूसरे चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है.
  • एग्जिट पोल के अनुसार ज्यादातर सर्वे एजेंसियों ने NDA को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना जताई है.
  • एग्जिट पोल के बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. शकील अहमद ने पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की है.
बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. आज दूसरे चरण की वोटिंग समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल सामने आए. जिसमें ज्यादातर सर्वे एजेंसियों ने NDA को फिर से स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आने की बात कही. एग्जिट पोल की बातें नतीजों में कितनी सच होती है, यह तो देखने वाली बात होगी. लेकिन इस बीच कांग्रेस को एक झटका लगा है. पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर पार्टी से इस्तीफे की घोषणा की है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ शकील अहमद.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ शकील अहमद.

कांग्रेस के पूर्व बिहार अध्यक्ष डॉ. शकील अहमद का इस्तीफा

कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. शकील अहमद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपने पत्र में लिखा- मैंने 16 अप्रैल को पत्र लिखकर पार्टी को सूचना दी थी कि मैं अब कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा. मेरे तीनों बेटे कनाडा में है. उसमें से भी कोई राजनाति में नहीं आना चाहता. मैं जीवन भर कांग्रेस में बना रहूंगा. लेकिन बहुत ही दुखी मन से मैंने कांग्रेस से इस्तीफा देने का फैसला लिया है.

पत्र में लिखा- मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा हूं

हालांकि उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा कि मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं शामिल होने जा रहा हूं. मैं जीवन भर कांग्रेस की नीतियों और सिद्धांतों का समर्थक बना रहूंगा. उन्होंने आगे लिखा कि मैंने इस्तीफा देने का मन पहले ही बना लिया था. लेकिन आज मतदान समाप्त होने के बाद इसकी घोषणा कर रहा हूं. ताकि मतदान से पहले कोई गलत संदेश नहीं जाए.

उन्होंने यह भी लिखा कि मेरा मतभेद पार्टी की सत्ता में बैठे कुछ व्यक्तियों से हो सकता है, लेकिन पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों पर मुझे अटूट विश्वास है.

यह भी पढे़ं - Bihar Exit Poll: NDA को बहुमत, बिहार में फिर से नीतीशे कुमार, पढ़ें पल-पल के अपडेट

