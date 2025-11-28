10 लाख महिलाओं के खातों में सीएम नीतीश ने भेजे 10,000-10,000, इस बात के लिए जताया खास आभार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत दिलाने के लिए जनता ने जो भरोसा जताया है, उसके लिए वे सभी महिलाओं और लोगों का धन्यवाद करते हैं. उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों तक सेवा का मौका मिला है और सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है.

10 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता

सीएम ने बताया कि आज राज्य की 10 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है. इससे पहले 1 करोड़ 46 लाख महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है, यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ 56 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं. उन्होंने कहा कि इस राशि से महिलाओं ने अपनी पसंद का रोजगार शुरू किया है.

सीएम नीतीश कुमार ने दिया ये भरोसा

नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया कि जिन परिवारों को अभी तक राशि नहीं मिली है, उन्हें अगले महीने तक भुगतान कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करेगी और उनके परिवारों को खुशहाल बनाएगी.

सीएम ने बताया कि राज्य में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है और स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है.

नीतीश कुमार ने विपक्ष पर साधा निशाना

सरकार शुरू से महिलाओं को आगे बढ़ाने के उपाय कर रही है ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत न हो. नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी सरकार सभी विभागों में काम कर रही है. उन्होंने महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि सबका अच्छा होगा और सबको शुभकामनाएं दीं.