PM मोदी के सामने 38 सेकंड तक हाथ जोड़कर बैठे रहे CM नीतीश, देखें वीडियो

Nitish Kumar Viral Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 62,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न युवा-केंद्रित पहलों का शनिवार को अनावरण किया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी जुड़े थे. कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं की भी प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के युवा देशों में से एक है. बिहार उन राज्यों में से एक है, जहां आबादी के अनुपात में सबसे अधिक युवा हैं. इसलिए बिहार के युवाओं का सामर्थ बढ़ता है तो स्वभाविक रूप से देश की ताकत भी बढ़ती है.

38 सेकेंड तक पीएम मोदी को प्रणाम करते रहे सीएम नीतीश

पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में जुड़े बिहार सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सम्राट चौधरी के साथ बैठे नीतीश कुमार करीब 38 सेकंड तक पीएम मोदी को हाथ जोड़ बैठे दिखे. नीतीश का इतनी देर तक पीएम मोदी को हाथ जोड़े रहना थोड़ा असामान्य लग रहा है.

बिहार के युवाओं पर पीएम मोदी बोले- एनडीए सरकार पूरी युवाओं के साथ

बिहार के युवाओं पर पीएम मोदी ने कहा बिहार के युवाओं का सामर्थ्य और बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है. आज बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण को समर्पित एक विशाल आयोजन हो रहा है. यह दर्शाता है कि एनडीए सरकार बिहार के युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है.

पीएम सेतु योजना का शुभारंभ किया

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में 62,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की युवा-केंद्रित योजनाओं का शुभारंभ किया. प्रधानमंत्री ने 60 हजार करोड़ रुपए के निवेश से देशभर में एक हजार सरकारी आईटीआई के उन्नयन के लिए 'पीएम-सेतु' का शुभारंभ किया.

पीएम मोदी ने बिहार को कई सौगात दी

पीएम मोदी ने संशोधित 'मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता' योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत दो साल के लिए 5 लाख स्नातकों को एक हजार रुपए का मासिक भत्ता मिलेगा.

बिहार में जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन किया गया.

बिहार के चार विश्वविद्यालयों में नई शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला रखी गई.

इसके अलावा बिहटा में एनआईटी पटना के नए परिसर का उद्घाटन किया गया.

