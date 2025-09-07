विज्ञापन
बिहार में महिलाओं को सीएम नीतीश कुमार का बड़ा तोहफा, मुख्यमंत्री महिला योजना की हुई शुरुआत

इस योजना के लिए कैबिनेट से 20 हजार करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की औपचारिक शुरुआत हुई.

सीएम नीतीश कुमार ने दिया बड़ा तोहफा
पटना:

बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में भले अभी वक्त हो लेकिन सूबे में सियासी पारा चढ़ना काफी पहले से ही शुरू हो गया है. राज्य सरकार जहां अपनी योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिशों में जुटी है वहीं विपक्ष चुनाव को लेकर अभी से ही अपनी तैयारियों को आखिरी रूप देने में जुट गया है. बीते कुछ समय में राज्य सरकार की घोषणाओं ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है. अब सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत कर दी है. इस योजना के तहत महिलाओं को 10 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. 

इस योजना के लिए आज से (7 सितंबर) आवेदन करने की शुरुआत हो गई, शहरी क्षेत्रों से आवेदन के लिए गाइडलाइन जारी होगी. इस योजना के लिए कैबिनेट से 20 हजार करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की औपचारिक शुरुआत हुई. इस योजना के तहत आज से ही शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन की आज से शुरुआत हो गई है.

बताया जा रहा है कि सितम्बर में ही महिलाओं को पहली किश्त के 10 हजार रुपए मिलेंगे.शहरी क्षेत्र की महिलाओं को नगर निकाय की स्पेशल मीटिंग या क्षेत्र स्तरीय संगठन की बैठक में आवेदन देना होगा. शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं उन्हें जीविका की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा. इस योजना को शुरू करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने 250 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाई है. 

