विज्ञापन
विशेष लिंक

1.20 लाख पदों की मांग... आज फिर पटना में TRE-4 अभ्यर्थियों का 'महाआंदोलन', हिरासत में लिए गए छात्र नेता दिलीप

BPSC Candidates Protest : आज पटना में दिलीप कुमार के नेतृत्व में BPSC अभ्यर्थियों का बड़ा आंदोलन तय था. यह मार्च आज सुबह 10:30 बजे पटना यूनिवर्सिटी (PU) से निकलने वाला था. अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग BPSC TRE-4 में एक लाख बीस हजार (1,20,000) से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी करना है.

Read Time: 2 mins
Share
1.20 लाख पदों की मांग... आज फिर पटना में TRE-4 अभ्यर्थियों का 'महाआंदोलन', हिरासत में लिए गए छात्र नेता दिलीप
  • पटना में 4 अक्टूबर को BPSC अभ्यर्थियों के बड़े आंदोलन से पहले छात्र नेता दिलीप को हिरासत में लिया गया है.
  • दिलीप कुमार को दरभंगा पुलिस ने लहेरियासराय से गिरफ्तार किया है और वह आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे.
  • अभ्यर्थी BPSC TRE-4 में एक लाख बीस हजार से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

BPSC अभ्यर्थियों के प्रस्तावित आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. पटना में 4 अक्टूबर (यानी आज) होने वाले विरोध प्रदर्शन से ठीक पहले छात्र नेता दिलीप कुमार को हिरासत में ले लिया गया है. दरभंगा पुलिस ने छात्र नेता दिलीप कुमार को लहेरियासराय से हिरासत में लिया है.

आज पटना में दिलीप कुमार के नेतृत्व में BPSC अभ्यर्थियों का बड़ा आंदोलन तय था. यह मार्च आज सुबह 10:30 बजे पटना यूनिवर्सिटी (PU) से निकलने वाला था. अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग BPSC TRE-4 में एक लाख बीस हजार (1,20,000) से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी करना है.

BPSC TRE-4 में अधिक पदों पर विज्ञापन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का यह पहला आंदोलन नहीं है. इससे पहले, 9 सितंबर को भी हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने पटना में बड़ा प्रदर्शन किया था. उस दौरान, प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की पुलिस से झड़प भी हुई थी. पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज के साथ-साथ वॉटर कैनन का भी इस्तेमाल किया था. पहले हुई इस हिंसक झड़प के बावजूद, अभ्यर्थियों ने एक बार फिर आज (4 अक्टूबर) बड़े आंदोलन की तैयारी की है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Patna Student Movement, BPAC Students, Student Leader Dilip Kumar, Darbhanga Police, Patna Police, TRE-4
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com