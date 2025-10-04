1.20 लाख पदों की मांग... आज फिर पटना में TRE-4 अभ्यर्थियों का 'महाआंदोलन', हिरासत में लिए गए छात्र नेता दिलीप

BPSC अभ्यर्थियों के प्रस्तावित आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. पटना में 4 अक्टूबर (यानी आज) होने वाले विरोध प्रदर्शन से ठीक पहले छात्र नेता दिलीप कुमार को हिरासत में ले लिया गया है. दरभंगा पुलिस ने छात्र नेता दिलीप कुमार को लहेरियासराय से हिरासत में लिया है.

आज पटना में दिलीप कुमार के नेतृत्व में BPSC अभ्यर्थियों का बड़ा आंदोलन तय था. यह मार्च आज सुबह 10:30 बजे पटना यूनिवर्सिटी (PU) से निकलने वाला था. अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग BPSC TRE-4 में एक लाख बीस हजार (1,20,000) से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी करना है.

BPSC TRE-4 में अधिक पदों पर विज्ञापन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का यह पहला आंदोलन नहीं है. इससे पहले, 9 सितंबर को भी हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने पटना में बड़ा प्रदर्शन किया था. उस दौरान, प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की पुलिस से झड़प भी हुई थी. पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज के साथ-साथ वॉटर कैनन का भी इस्तेमाल किया था. पहले हुई इस हिंसक झड़प के बावजूद, अभ्यर्थियों ने एक बार फिर आज (4 अक्टूबर) बड़े आंदोलन की तैयारी की है.

