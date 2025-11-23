समस्तीपुर में ट्रैक्टर के कुचलने से लड़के की मौत, आक्रोशित लोगों ने की तोड़फोड़, पुलिसकर्मी की पिस्टल भी छीनी

बिहार के समस्तीपुर जिले के मथुरापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हांसा मोड़ के समीप शनिवार की रात एक ट्रैक्टर ने एक किशोर को कुचल दिया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने समस्तीपुर बहेड़ी मुख्य पथ को जाम कर दिया. आक्रोशित लोगों को समझाने पहुंची पुलिस टीम पर भी आक्रोशित लोगों ने हमला कर दिया व पुलिस वाहन में भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया.

पुलिसकर्मी से छीनी पिस्टल

इस दौरान अफरा-तफरी का माहौल हो गया. भीड़ में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक पुलिस कर्मी से लाइसेंसी पिस्टल भी छिन लिया गया. देर रात एसपी अरविंद प्रताप सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन की. पुलिस टीम द्वारा छापेमारी के दौरान लाइसेंसी हथियार बरामद नहीं हो सका. हालांकि कुछ लोगों को पूछताछ के लिये पुलिस ने उठाया है. फिलहाल पुलिस के अधिकारी इस मामले को लेकर कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं.

ट्रैक्टर के कुचलने से शख्स की मौत

मृतक की पहचान मोहिद्दीनपुर पंचायत के एकद्वारी गांव वार्ड संख्या-13 निवासी रघुनाथ सहनी के 14 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार के रूप में की गई है. बताया जाता है कि मनीष अपनी बहन की शादी का निमंत्रण पत्र बांटने के लिए जा रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक को खदेड़ कर पकड़ लिया. वहीं वाहन समेत पुलिस को सौंप दिया.

आक्रोशित लोगों ने की तोड़फोड़

उग्र लोगों ने हांसा मोड़ के पास स्पीड ब्रेकर निर्माण, गति सीमा निर्धारण तथा मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे थे. सड़क जाम के कारण छोटे वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से गुजरना पड़ा. सूचना पर मथुरापुर पुलिस पहुंचकर जाम हटाने का प्रयास कर रहा था मगर कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं था. इस दौरान कुछ लोग आक्रोशित हो गये और पुलिस गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दिया और एक पुलिस कर्मी का सरकारी पिस्टल छीन लिया.

इसके बाद आसपास के कई थानों की पुलिस को बुलानी पड़ी तब जाकर मामला शांत हुआ. हालांकि पुलिस को अब तक सरकारी पिस्टल बरामद नहीं हुआ है. कई लोगों को उठाकर पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है.