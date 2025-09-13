यूट्यूबर पूछ रहा था सवाल, तभी सिर पर आ गिरी दीवार... कैमरे में कैद हुई घटना, एक महिला की मौत

- बिहार के सोनपुर के सबलपुर में नदी के कटाव से एक दीवार ढह गई और इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई.
- दीवार गिरने की घटना में प्रमिला देवी की मौत हुई और चार अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें यूट्यूबर भी शामिल था.
- घटना के समय यूट्यूबर स्थानीय लोगों से सवाल पूछ रहा था, तभी अचानक दीवार गिर गई. यह घटना कैमरे में कैद हो गई.
बिहार में मॉनसून के दौरान नदियां उफान पर है और जगह-जगह से कटाव के मामले सामने आ रहे हैं. सोनपुर के सबलपुर में शनिवार को सामने आए मामले में नदी के कटाव के कारण एक दीवार ढह गई. दीवार की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई और कुछ अन्य लोग घायल हो गए. इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें यूट्यूबर कुछ लोगों से सवाल पूछ रहा है. इस दौरान यह हादसा हुआ. लोग कुछ समझ पाते कि अचानक यह घटना घट गई.
सोनपुर के सबलपुर में नदी के कटाव के कारण कई इमारतें बह गई और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है. कटाव पीड़ितों से मिलने के लिए सांसद पप्पू यादव पहुंचे थे. उन्होंने पीड़ित सैकड़ों महिलाओं को 500-500 रुपए की आर्थिक मदद दी.
बिहार के वैशाली के सबलपुर में नदी कटाव के कारण घर की दीवार गिर गई. हादसे में चार महिलाएं घायल हो गईं, जबकि एक महिला की मौत हो गई. घटना उस वक्त हुई जब जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव कटाव पीड़ितों से मिलने सबलपुर पहुंचे थे। उन्होंने सैकड़ों महिलाओं को 500-500 रुपये की मदद दी.… pic.twitter.com/jTaTnAI2Ia— NDTV India (@ndtvindia) September 13, 2025
यूट्यूबर के सवाल पूछते वक्त हादसा
सबलपुर से पप्पू यादव के निकलने के बाद स्थानीय यूट्यूबर लोगों से घटना को लेकर सवाल पूछ रहा था. वीडियो में नजर आता है कि कैमरे में यूट्यूबर के पीछे नजर आ रही एक दीवार अचानक से धराशायी हो गई और सीधे वहां मौजूद लोगों और यूट्यूबर पर आ गिरी.
मौके पर मची चीख-पुकार
दीवार गिरने के बाद मौके पर अफरातफरी और चीख-पुकार मच गई. इस घटना में प्रमिला देवी नाम की महिला की मौत हो गई और यूट्यूबर सहित चार लोग घायल हो गए.
स्थानीय लोगों ने तुरंत की मदद
हादसे के वक्त बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे. उन्होंने तुरंत मदद की और मलबे के नीचे दबे लोगों को तुरंत बाहर निकाला. हालांकि भारी दीवार गिरने के कारण लोगों को काफी चोटें आई और एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं