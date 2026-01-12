मुंबई की फ्लाइट लेने पटना एयरपोर्ट पहुंची थी महिला, चेक इन की लाइन में हुई मौत

बिहार के पटना हवाई अड्डे पर उस वक्‍त हड़कंप मच गया, जब एक महिला बेहोश होकर गिर गई और कुछ देर में ही उसकी मौत हो गई. मुंबई जा रही इस महिला यात्री की पटना हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान बेहोश होकर गिरने के बाद मौत हो गई. एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि महिला स्पाइसजेट की फ्लाइट में सवार होने के लिए जा रही थी. शाम करीब 4:40 बजे जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के सुरक्षा जांच क्षेत्र में वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी.

पटना एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि हवाई अड्डे पर मौजूद डॉक्‍टर को तुरंत बुलाया गया और महिला को प्राथमिक उपचार के साथ 'कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन' (सीपीआर) दिया गया. लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका.

अस्‍पताल पहुंचने से पहले ही हुई मौत

पटना हवाई अड्डा अग्निशमन सेवा को भी इसकी सूचना दी गई और करीब 4:50 बजे एक एम्बुलेंस वहां पहुंच गई. एक अधिकारी ने महिला की पहचान साझा किए बिना बताया, 'यात्री को नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया. अग्निशमन दल ने जानकारी दी कि अस्पताल में यात्री को मृत घोषित कर दिया गया.'

अस्‍पताल के अधिकारियों ने बताया कि महिला की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी. ऐसे में उनका परीक्षण नहीं किया गया. हालांकि, अस्‍पताल की ओर से बताया गया कि अचानक बेहोशी और मृत्यु के कारणों को लेकर कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हार्ट अटैक मौत का कारण हो सकता है.