'हथिया' की बारिश से बिहार में बुरा हाल, हॉस्पिटल-स्टेशन तक डूबे, रेस्क्यू में जुटी SDRF; तस्वीरें बता रही हालात

Bihar Weather Update: बिहार में 'हथिया नक्षत्र' की बारिश ने भारी तबाही मचाई है. राज्य के कई जिलों में लगातार तेज बारिश हो रही है. इससे जन-जीवन बुरी तरह से परेशान है. कई जिलों में सदर अस्पताल में बारिश का पानी भर गया. मरीज के बेड के नीचे तक पानी आ गया है. सड़कें झील सी बन गई है. नाले डूब चुके हैं. इधर मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का कहना है कि राज्य को अभी बारिश के सितम से मुक्ति नहीं मिलेगी. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश की आशंका जताई है. इससे लोगों की चिताएं और बढ़ गई है. बिहार के अलग-अलग जिलों में हो रही भारी बारिश से क्या तबाही मची है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में.

गोपालगंज में सदर अस्पताल में घुसा बारिश का पानी

गोपालगंज में दो दिनों से हो रही लगातार बारिश ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी है. लगातार बारिश ने गोपालगंज सदर अस्पताल के इमर्जेंसी वार्ड को कोमा में धकेल दिया है. यहां इमर्जेंसी वार्ड के सभी बेड कई फीट पानी में डूब गए हैं. मरीजों के इलाज के लिए रखे गए महंगे मशीन भी पानी में डूब गए है. मरीजों के स्लाइन की बोतलों से लेकर मेडिकल कचरा पानी में तैर रहा है. जिसकी वजह से इनफेक्शन का खतरा बढ़ गया है.

अस्पताल में मरीज के बेड के नीचे बारिश का पानी.

हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भी घुसा पानी

बारिश और जलजमाव की वजह से नाले का पानी भी अस्पताल के कई वार्डों में फैल गया है. जिसकी वजह से मरीजों के बीमार होने की और संभावना बढ़ गई है. इलाज कराने आए मरीज के परिजनों के मुताबिक यहां पानी निकासी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है. जिसकी वजह से हल्की बारिश से भी सदर अस्पताल के इमर्जेंसी वार्ड में भारी भर जाता है.

इमरजेंसी के गेट पर घुटने तक बारिश का पानी.

रोहतास में मेडिकल कॉलेज के पास बाढ़ सा नजारा

रोहतास के डेहरी इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद हुए बाढ़ की स्थिति को देखते हुए SDRF की टीम को बुलाई गई है. जमुहार के नारायण मेडिकल कॉलेज के आस-पास का इलाके में पूरा बाढ़ का नजारा हो गया है. ऐसे में अस्पताल के आसपास के भवन में फंसे कई डाक्टरों तथा स्वास्थ्य कर्मियों एवं छात्रों और मरीजों को SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला है. यह लोग रात से ही अपने-अपने आवास में फंसे हुए थे. इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है.

पहाड़ी नदी का पानी मेडिकल कॉलेज में घुसा

मूसलाधार बारिश होने के कारण पहाड़ी नदी में उफान आ गया है और उसके बाद पहाड़ी नदी के रास्ते को अवरोध कर दिए जाने के कारण सारा पानी मेडिकल कॉलेज परिसर में फैल गया. ऐसे में मेडिकल कॉलेज की भी तमाम गतिविधियां बंद हो गई है. यहां भर्ती मरीजों को दूसरे जगह भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

विधायक, स्थानीय अधिकारी मुस्तैदी में राहत में जुटे

राजद के डेहरी विधायक फतेह बहादुर सिंह भी मौके पर दिखे. डेहरी के SDM भी मौके पर डटे हैं. लोगों का कहना है कि रात भर काफी मुश्किल से उन लोगों का वक्त गुजारा है. किसी तरह SDRF ने उन लोगों को बाहर निकाला है. डेहरी के SDM निलेश कुमार का कहना है कि SDRF पहुंच चुकी है तथा जल्द ही NDRF भी पहुंचेगी.

कम्युनिटी किचन शुरू करने की भी योजना

जहां से भी पानी निकासी की व्यवस्था हो सके, वह किया जा रहा है. ऐसे की सूचना मिल रही है कि किसी चेक डैम से भी यह पानी यहां पहुंचा है. जिसे सत्यापित किया जा रहा है. लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा भी जा रहा है. जरूरत पड़ने पर कम्युनिटी किचन भी चलाया जाएगा.

तुतला भवानी वाटर फॉल.

भारी बारिश के बाद तुतला भवानी वाटर फॉल का विकराल रूप

जिले में भारी बारिश के बाद तुतला भवानी वाटर फॉल विकराल रूप में दिखाई दिया. पानी की तेज धार ने मंदिर परिसर को नुकसान पहुंचाया है. परिसर में बना शेड और चेंजिंग रूम क्षतिग्रस्त हो गया है. हालात को देखते हुए वन विभाग ने लोगों की सुरक्षा के लिए वाटर फॉल जाने पर रोक लगा दी है.

सासाराम जेल में भी भरा बारिश का पानी, कैदी के सेल भी डूबे

सासाराम जेल भी बारिश के पानी में डूब गया है. सासाराम के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर आई बरसात का पानी पूरे मंडल कारा परिसर में फैल गया है. जिससे मंडल कारा के कर्मियों ही नहीं, कैदियों को भी परेशान में डाल दिया है. परिसर के बाहर तथा परिसर के अंदर भी पानी प्रवेश कर गया है. ऐसी जानकारी मिली है कि कारा में कैदियों के सेल में भी पानी प्रवेश कर गया है. जिस कारण जेल प्रशासन काफी मुश्किल में है और किसी तरह कैदियों को जेल के अंदर सुरक्षित किया जा रहा है.

सासाराम जेल में घुसा बारिश का पानी.

मुजफ्फरपुर में जबरदस्त बारिश, सड़क झील में तब्दील

मुजफ्फरपुर में भी भारी बारिश से जन-जीवन बुरी तरह से परेशान हैं. यहां बीते दो दिन से अलग-अलग समय में अलग-अलग इलाकों में तेज बारिश हो रही है. शनिवार दोपहर में मुजफ्फरपुर शहर के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्र मनियारी, सकरा, कांटी, मुशहरी, बोचहा, कटरा में भारी बारिश का दौर जारी है.

बारिश के बाद कटरा प्रखंड का हाल बेहाल दिख रहा है. कटरा प्रखंड मुख्यालय से लेकर मां चामुंडा मंदिर जाने वाली सड़क पर भारी जलजमाव है. लोगों को प्रखंड कार्यालय पहुंचे में हो रही काफी परेशानी हो रही है. घुटने भर पानी में चल कर भक्त मां चामुंडा के मंदिर में पहुंच रहे हैं.

प्रशासन ने लोगों से की अपील- सभी सजग और सतर्क रहें.

अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें.

नदी किनारे व निचले इलाकों में न जाएं.

प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं और निर्देशों का पालन करें.

छपरा में भारी बारिश से पटरी धंसी, ट्रेन परिचालन प्रभावित

छपरा में भारी बारिश से बलिया छपरा रेल लाइन पर मांझी के समीप पटरी धंस गई है, जिस कारण दर्जनों ट्रेन बलिया और छपरा स्टेशन पर फंसी हुई है. ट्रांसपोर्ट सेवाएं भी बाधित है. शहर के मुख्य सड़कों पर 2 फीट से 4 फीट तक पानी भर गया है. जिससे यातायात लगभग पूरी तरह बाधित है, छोटी बड़ी कई गड़ियां अलग-अलग जगहों पर सड़कों पर फंसी हुई हैं.

सासाराम में रेलवे ट्रैक पर चढ़ा बारिश का पानी



सासाराम में बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर भी पानी चढ़ गया है. गयाजी- डीडीयू मुगलसराय रेलखंड पर सासाराम के मोहदीगंज, न्यू एरिया के अलावा फजलगंज की तरफ रेलवे ट्रैक पर पानी चढ़ गया. ऐसे में ट्रेनों को काफी धीमी गति से रेलवे ट्रैक से गुजारा जा रहा है. वहीं रेल कर्मी एवं ट्रैकमैन सुबह से ही रेलवे के ट्रैक पर से पानी हटाने की कवायद में लग गए हैं. ताकि रेल पटरी को ज्यादा नुकसान नहीं हो.

सारण की सड़कों पर कमर तक बारिश का पानी.

सारण, छपरा सहित कई जिलों में स्कूल-आंगनबाड़ी केंद्र बंद

सारण, छपरा सहित कई जिलों में अतिवृष्टि को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से एहतियात बरतते हुये जिला दंडाधिकारी सह जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को आज शनिवार के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया है. वही जिलाधिकारी ने आमजनों से अपने घरों मे सुरक्षित रहने की अपील की है.

पटना में बारिश के बीच अचानक धंसी सड़क.

पटना में मीठापुर फ्लाईओवर के पास अचानक धंसी सड़क, कई गाड़ियां फंसी

पटना के व्यस्ततम मीठापुर फ्लाईओवर के नीचे मंगलवार शाम को सड़क अचानक धंस गई, जिससे एक पिकअप ट्रक और कई अन्य वाहन उसमें फंस गए. हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना ने शहर की सड़कों की गुणवत्ता और जल निकासी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सड़क पर अचानक एक बड़ी गड्ढे जैसी धंसी हुई जगह बन गई, जिसमें सबसे पहले एक पिकअप ट्रक गिरा. इसके बाद पीछे से आ रहे दोपहिया और तिपहिया वाहन भी उसमें फंस गए.



मौसम विभाग ने बताया- आगे भी बारिश की आशंका

मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार के अलग-अलग जिलों में आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग की माने तो 8 अक्टूबर तक बिहार के अलग-अलग जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा. अगले 7 जिलों के मौसम पूर्वानुमान में विभाग ने बताया कि 9 अक्टूबर से बिहार में मौसम साफ होगा.

