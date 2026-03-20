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बिहार के 16 जिलों में मौसम का रेड अलर्ट, भारी बारिश और तूफान की चेतावनी

बिहार में मौसम के अचानक बदले मिजाज के बीच आईएमडी ने 16 जिलों में भारी बारिश, गरज‑चमक और बिजली गिरने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. कई इलाकों में तेज हवाओं, ओलावृष्टि और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.

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बिहार के 16 जिलों में मौसम का रेड अलर्ट, भारी बारिश और तूफान की चेतावनी
बिजली गिरने और तेज हवाओं से गंभीर खतरा
  • भारतीय मौसम विभाग ने बिहार के सोलह जिलों में भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने के कारण रेड अलर्ट जारी किया है
  • अगले चौबीस घंटे में तेज हवाओं के साथ भीषण तूफान और बिजली गिरने की संभावना को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है
  • मौसम विभाग ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने, पेड़ों और बिजली खंभों से दूर रहने का विशेष निर्देश दिया है
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पटना:

बिहार में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने राज्य के 16 जिलों में भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के अनुसार, अगले 24 घंटों में अररिया, बेगूसराय, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल और वैशाली सहित कई जिलों में भीषण तूफान, बिजली गिरने, भारी बारिश और 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने जैसी गंभीर मौसम संबंधी घटनाएं होने की आशंका है.

आईएमडी की सलाह: बिजली‑तूफान से बचाव के लिए सतर्क रहने की अपील

मौसम विभाग ने निवासियों से सतर्क रहने और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है. मौसम विभाग के अधिकारियों ने निवासियों को सलाह दी है कि यदि वे बाहर हों तो तुरंत किसी मजबूत इमारत में शरण लें, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें, और खुले खेतों और जल स्रोतों से दूर रहें, और किसानों को सलाह दी जाती है कि स्थिति सामान्य होने तक खेतों में प्रवेश न करें. अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि बिजली गिरने और तेज हवाओं से गंभीर खतरा है, और जानमाल के नुकसान से बचने के लिए एहतियाती उपायों को गंभीरता से लेना आवश्यक है.

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अचानक बदला मौसम, बारिश‑ओलावृष्टि से कई इलाकों में नुकसान

शुक्रवार को बिहार में मौसम के मिजाज में अचानक बदलाव आया, जिससे कई जिलों में बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि हुई। इससे बढ़ती गर्मी से कुछ राहत तो मिली, लेकिन कुछ इलाकों में नुकसान भी हुआ. मुजफ्फरपुर और वैशाली जैसे जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जबकि कई स्थानों पर ओलावृष्टि की सूचना मिली. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने इससे पहले 'येलो' और 'ऑरेंज' अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की आगाह किया था. मुजफ्फरपुर में चेतावनी जारी होने के कुछ ही घंटों के भीतर मौसम तेजी से बदल गया.

तापमान में गिरावट, कुछ जिलों में हालात ज्यादा गंभीर

दोपहर तक काले बादल छा गए, जिसके बाद धूल भरी हवाएं, गरज और हल्की बारिश हुई। यह बारिश शहरी और ग्रामीण इलाकों में हुई, जिनमें सकरा, मोतीपुर और कांटी शामिल हैं. अचानक हुए इस बदलाव से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई. अनुमानों के अनुसार अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई, जिससे भीषण गर्मी से पहले राहत मिली. हालांकि, वैशाली जिले के कुछ हिस्सों में स्थिति अधिक कठिन थी. गोराउल ब्लॉक में तेज आंधी, भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण निवासियों को घरों के अंदर रहने को मजबूर होना पड़ा.

पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया और बागाहा से भी ओलावृष्टि सहित इसी तरह की मौसम स्थितियों की सूचना मिली है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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