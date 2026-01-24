बिहार के नवादा जिले के रोह प्रखंड अंतर्गत कोशी गांव में शुक्रवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. अज्ञात अपराधियों ने एक ग्रामीण मेडिकल प्रैक्टिशनर (डॉक्‍टर) का अपहरण कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को दो हिस्सों में काटकर पेट्रोल और पुआल से जला दिया गया. गांव से करीब 500 मीटर दूर खेत में अधजला शव मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. मृतक की पहचान 45 वर्षीय अशोक मिस्त्री के रूप में हुई है, जो गोरीहारी गांव का निवासी था और कोशी गांव में निजी क्लीनिक चलाता था. वह लगभग 10 वर्षों से ग्रामीण स्तर पर चिकित्सा सेवा दे रहा था.

गुरुवार शाम से था लापता

परिजनों के अनुसार, गुरुवार रात करीब 9 बजे पत्नी ने फोन किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ मिला. रात भर घर नहीं लौटने पर शुक्रवार सुबह रोह थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. इसी दौरान सूचना मिली कि कोशी बधार में एक खेत से धुआं उठ रहा है. मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने देखा कि वहां एक शव जल रहा है. चेहरे के बचे हिस्से से परिजनों ने अशोक मिस्त्री की पहचान की.

एफएसएल और डॉग स्क्वायड जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही रोह थानाध्यक्ष रंजन कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. बाद में डीएसपी हुलास कुमार भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि शव दो टुकड़ों में कटा हुआ और जला हुआ पाया गया है. सबूत जुटाने के लिए पटना से एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम को बुलाया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है.

पहले हत्या, फिर सबूत मिटाने की कोशिश

बिहार पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट है कि पहले डॉक्टर की हत्या की गई, उसके बाद पहचान छिपाने के उद्देश्य से शव को खेत में ले जाकर जलाया गया. शव के पास से कोई सामान बरामद नहीं हुआ है. डीएसपी हुलास कुमार ने बताया कि जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया है, उससे यह मामला प्रतिशोधात्मक प्रतीत होता है. हालांकि, परिजनों ने फिलहाल किसी पर सीधा आरोप नहीं लगाया है. पुलिस मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल, आर्थिक लेन-देन, पेशेगत विवाद और व्यक्तिगत रंजिश-सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. नवादा एसपी अभिनव धीमान ने कहा कि रात से लापता अशोक मिस्त्री का शव कोशी से बरामद हुआ है. शव को दो हिस्सों में काटकर जलाया गया है. पुलिस की टीम जांच कर रही हैं. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.

