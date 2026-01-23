विज्ञापन
रामपुर बना रणक्षेत्र... बिहार में ट्रैक्टर निकालने के विवाद में गांव बना जंग का मैदान, पुलिसकर्मी समेत 8 लहूलुहान

मधेपुरा के गांव में मामला देखते ही देखते जुबानी जंग से हाथापाई और मारपीट में बदल गया. जिसके हाथ जो लगा, उसी को लेकर एक-दूसरे पर टूट पड़े. कोई लाठी से तो कोई पट्टे से ही हमला करने लगा.

बिहार में रास्ते को लेकर मामूली विवाद ने ऐसा खूनी रूप ले लिया कि गांव जंग के मैदान में बदल गया. दो पक्षों की इस हिंसक झड़प में इस कदर लाठी-डंडे चले कि बिहार पुलिस के एक जवान और एक पूर्व होमगार्ड समेत 8 लोग लहूलुहान हो गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. एक दिन पहले मधेपुरा के एक मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत के बाद लोगों ने डॉक्टर को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा था. 

घटना मधेपुरा के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के पटोरी पंचायत स्थित रामपुर गांव में हुई. झगड़े की शुरुआत उस वक्त हुई, जब रास्ते से ट्रैक्टर ले जाने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई. देखते ही देखते मामला जुबानी जंग से आगे बढ़कर हाथापाई और मारपीट में बदल गया. जिसके हाथ जो लगा, उसी को लेकर एक-दूसरे पर टूट पड़े. कोई लाठी से तो कोई पट्टे से ही हमला करने लगा.

इस लड़ाई में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं. कुछ ने बीचबचाव का प्रयास किया तो कुछ ने दूसरे पक्ष के लोगों को पकड़कर पीटने की कोशिश की. गांव के बीच मचे इस तांडव से चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए. 

इस पूरी घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह दोनों पक्ष एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला कर रहे हैं. 

कानून की वर्दी पहनने वाले जवान भी इस संघर्ष की चपेट में आने से नहीं बच पाए. इस हिंसक झड़प में बिहार पुलिस का एक जवान, एक पूर्व होमगार्ड समेत कुल आठ लोग घायल हो गए. घायल लोगों को आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.

घटना की सूचना मिलते ही सिंहेश्वर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची और हालात को संभाला. फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से सिंहेश्वर थाना में अलग-अलग मामले दर्ज कराए गए हैं. पुलिस वायरल वीडियो की फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर मामले की जांच में जुटी है. 

(मधेपुरा से रमण कुमार की रिपोर्ट)

