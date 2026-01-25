बदमाश आए, गोली चलाई और भाग गए... वैशाली में प्रेम प्रसंग में युवक के सिर में मारी गोली

वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो बदमाशों ने एक युवक के सिर पर गोली मार दी. युवक की हालत गंभीर है. घटना पश्चिमी वार्ड-3 में हनुमान मंदिर के पास हुई. गोली की आवाज सुनकर आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई. लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से युवक को इलाज के लिए हाजीपुर अस्पताल में भर्ती कराया. युवक की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे पटना के PMCH में रेफर कर दिया.

घायल युवक की पहचान लालगंज थाना क्षेत्र के केशोपुर गांव निवासी मनीष कुमार के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ वन सुबोध कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गए.

सुबोध कुमार ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के दिघी पश्चिमी वार्ड नंबर तीन हनुमान मंदिर के पास बाइक सवार दो अपराधियों ने मनीष कुमार नामक युवक को सिर में गोली मार दी है. जिसे इलाज के लिए पटना में भर्ती कराया गया है.

उन्होंने बताया कि अब तक की जांच में ये मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है. प्रेम प्रसंग को लेकर युवक को गोली मारी गई है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है. सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की पहचान कर ली गई है. अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.