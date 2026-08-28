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गुब्बारा पकड़ते हुए खुले नाले में समा गया मासूम, बिहार के रोहतास में दिल्ली जैसी घटना

बिहार के रोहतास में एक दुखद घटना हुई है. रक्षा बंधन के मौके पर एक छोटा सा बच्चा अपनी मौसी के घर गया था. खुले नाले में गिरने से मौत हो गई.

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गुब्बारा पकड़ते हुए खुले नाले में समा गया मासूम, बिहार के रोहतास में दिल्ली जैसी घटना
मौसी के घर राखी बंधवाने गया था बच्चा (Photo: NDTV)
रोहतास:

रक्षाबंधन के मौके पर बिहार के रोहतास से दिल दहला देने वाली खबर आई है. जिले के डेहरी इलाके में डालमिया नगर थाना क्षेत्र के मनेरी बिगहा में घर के सामने बने नाले के पाइप में फंसकर ढाई साल के बच्चे की मौत हो गई. मृतक बच्चे का नाम रियांश है. कैमूर जिला के सवार थाना क्षेत्र के रहने वाले रोहित पासवान और उनकी पत्नी रिंकी देवी अपने ढाई साल के बेटे रियांश को लेकर डालमियानगर के मनेरी बिगहा में अपने एक रिश्तेदार के यहां आए हुए थे. बच्चा रक्षाबंधन पर अपनी मौसी के घर राखी बंधवाने आया था लेकिन इससे पहले ही हादसा हो गया.

बच्चा एक गुब्बारा पकड़ने के लिए नाले के पास गया और पानी में गिर गया. वह देखते ही देखते मकान के सामने जमीन के अंदर लगाए गए RCC पाइप में फस गया. घर वालों लगा बच्चा गायब हो गया. इसके बाद, जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो कुछ स्पष्ट हुआ और स्थानीय पुलिस को जानकारी दी गई.

पुलिस और क्षेत्र के लोगों की मदद से किसी तरह बच्चों को पाइप के अंदर से निकल गया और उसे अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. रक्षाबंधन के मौके पर बच्चे की मौत से सभी सदमे में आ गए.

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परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल...

मृतक की मौसी प्रमिता देवी ने रोते हुए कहा कि प्रियांश बाहर खेल रहा था, खुले नाले में गिर गया. इसके बाद सीसीटीवी में देखा गया, तो पता चला. पता चलने के बाद हमने प्रशासन को जानकारी दी.

डेरी के अनुमंडलीय अस्पताल में डॉक्टर आरएल सिंह ने बताया कि बच्चा नाले में कूद गया था. जानकारी मिली कि बहुत छान-बीन करने के बाद पता कि वह नाले में है. ऐसा लगता है कि घटना सुबह 9-10 बजे के बीच की है.

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