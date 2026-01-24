विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार की बिजली कंपनियों ने ऐसा क्या किया कि केंद्र ने दे दी 'A' ग्रेड?

बिहार की दोनों बिजली कंपनियों को केंद्र सरकार की ओर से 'A' ग्रेड मिला है. इसके साथ ही बिहार की दोनों कंपनियां अब देश की टॉप कंपनियों में शुमार हो गई हैं.

Read Time: 2 mins
Share
बिहार की बिजली कंपनियों ने ऐसा क्या किया कि केंद्र ने दे दी 'A' ग्रेड?
  • बिहार की दोनों बिजली वितरण कंपनियों NBPDCL और SBPDCL को केंद्र सरकार ने A ग्रेड दिया है
  • पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की 14वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग रिपोर्ट में देश की 65 बिजली कंपनियों का मूल्यांकन किया गया
  • मूल्यांकन में बिलिंग, वितरण हानि, अनुदान और कंपनी संचालन जैसे विभिन्न पैमानों के आधार पर आकलन किया जाता है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बिहार के ऊर्जा क्षेत्र ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सफलता का परचम लहराते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. बिहार की दोनों बिजली वितरण कंपनियों- नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL) को केंद्र सरकार ने 'उत्कृष्ट वित्तीय एवं परिचालन प्रदर्शन' के लिए 'A' ग्रेड से नवाजा है. केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की ओर से जारी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) की 14वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग एवं रैंकिंग रिपोर्ट में यह ग्रेडिंग दी गई है.

पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन देशभर की कुल 65 विद्युत वितरण कंपनियों का 100 अंकों के पैमाने पर मूल्यांकन करती है. इसमें बिलिंग, वितरण हानि, अनुदान, कंपनी संचालन समेत अलग-अलग पैमानों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है.

इस पर बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, 'मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की विद्युत वितरण कंपनियां आमजन को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपनी कार्य प्रणाली एवं दक्षता में भी लगातार वृद्धि कर रही हैं.'

भविष्य में बेहतर प्रदर्शन की आशा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, 'हम सभी को उम्मीद है कि आने वाले सालों में दोनों कंपनियां 'A+' रेटिंग हासिल करेंगी.'

ऊर्जा सचिव और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने कहा कि NBPDCL और SBPDCL को इंटीग्रेटेड रेटिंग में जो A ग्रेड मिली है, वह बिहार की विद्युत वितरण क्षेत्र में की जा रही कोशिशों का सबूत है. उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि बिहार की वितरण कंपनियां देश की शीर्ष प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में अपनी स्थिति को मजबूत करें.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar, Discom, Bihar News, Nitish Kumar
Get App for Better Experience
Install Now