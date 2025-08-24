पटना में प्रतियोगी परीक्षाओं में सेटिंग कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

- पटना पुलिस ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सेटिंग कराने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है
- गिरोह के सरगना उदय कुमार झा और सहयोगी अजय कुमार सिन्हा को होटल से गिरफ्तार किया है
- आरोपियों ने विभिन्न परीक्षाओं में सेटिंग के लिए लाखों रुपये की मांग और तीन अभ्यर्थियों की सेटिंग की बात कबूली
पटना पुलिस ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने और सेटिंग कराने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है. शनिवार की देर शाम राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की. इस कार्यवाई में गिरोह के सरगना उदय कुमार झा और उसके सहयोगी अजय कुमार सिन्हा को गिरफ्तार किया गया है.
पूछताछ में आरोपियों ने पेपर में सेटिंग की बात कबूली
सिटी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि, "दोनों आरोपियों को जक्कनपुर थाना क्षेत्र के मीठापुर इलाके स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकारा है कि वे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सेटिंग कराने का काम करते थे."
हर पेपर के हिसाब से तय थे रेट
पुलिस के अनुसार, गिरोह TRE परीक्षा के लिए 12 से 15 लाख रुपये, TET परीक्षा के लिए 1 से 2 लाख रुपये, बीपीएससी इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए 50 से 60 लाख रुपये, जबकि ANM परीक्षा में 4 से 6 लाख रुपये की मांग करते थे.
छापेमारी में कुछ छात्रों के मिले डॉक्यूमेंट्स
आरोपियों ने यह भी कबूला है कि अब तक TRE परीक्षा में 3 अभ्यर्थियों की सेटिंग कराई जा चुकी है. पुलिस ने छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से 23 छात्रों के मूल दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है. सिटी एसपी ने कहा कि यदि पैसों के लेन-देन के प्रमाण मिलते हैं तो संबंधित अभ्यर्थियों पर भी कार्रवाई की जाएगी.
गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन नदी में फेंक दिए थे. पुलिस अब उनकी सीडीआर रिपोर्ट निकालकर पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. आरोपियों से पूछताछ में कुछ और नाम भी सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.
