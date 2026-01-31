विज्ञापन
नाबालिग लड़कियों का सौदा, नशा-सेक्स-QR कोड पेमेंट! बिहार में सेक्स रैकेट का सनसनीखेज खुलासा

Bihar News: बिहार के नवादा में नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार कराने वाले सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस ने छापेमारी कर दो नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया और दो दलाल व दो ग्राहकों को गिरफ्तार किया.

बिहार में देह व्यापार का गंदा नेटवर्क

Bihar Sex Racket: 16 साल की जिस लड़की के गायब होने पर परिजनों  ने थाने में गुमशुदगी और अपहरण का एफआईआर दर्ज कराकर रखा था. 7 माह बाद वह सेक्स रैकेट के दलदल में फंसी मिली. उसके साथ एक और नाबालिक लड़की को भी पुलिस ने देह व्यापार के दलदल से मुक्त कराया है. यह सेक्स रैकेट नवादा शहर के घनी आबादी वाले इलाके में चल रहा था जहां से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दो नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया है.

पुलिस की छापेमारी में दो नाबालिक लड़कियां को मुक्त कराया गया है, जबकि लड़कियों के साथ पकड़े गए दो कस्टमर और सेक्स रैकेट को संचालित करने वाले दो दलालों को गिरफ्तार किया गया है. छापेमारी स्थल से कंडोम के पैकेट, सेक्स वर्धक दवाई, सिगरेट नगदी सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए.

सदर एसडीपीओ हुलास कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, कि 29 जनवरी की रात्रि में सूचना मिली कि नगर थानाक्षेत्र अंतर्गत नवीनगर में श्रवण यादव के मकान में कुछ लोग नाबालिग लड़की से अवैध देह व्यापार का कारोबार कराया जा रहा हैं. सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक  नवादा द्वारा सदर एसडीपीओ एक के नेतृत्व में नगर थानाध्यक्ष समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं महिला पुलिसकर्मियों का एक छापामारी टीम गठित किया. छापेमारी के दौरान वहां पर अवैध देह व्यापार की पुष्टि हुई है और चार लोगों को गिरफ्तार करते हुए देह व्यापार में धकेली गई दो नाबालिक लड़कियों को मुक्त कराया गया है.

सेक्स के बदले नगद और ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा 

एसडीपीओ हुलास कुमार ने बताया, कि टीम द्वारा बताए जगह पर छापामारी की गई, तो वहां पर कुल 4 पुरुष एवं 2 नाबालिग लड़की पाए गए. दो लड़के नाबालिग लड़कियों के साथ आपत्तिजनक हालत में मिले हैं. जबकि दो इस अवैध धंधे को संचालित करते मिले. करीब 1 महीने से धंधा होने की बात सामने आ रही है. घटना स्थल से 4 पैकेट कंडोम, सेक्स वर्धक दवाई के अलावा ग्राहकों से पेमेंट लेने के लिए स्कैनर और डिवाइस तक मिले हैं. यानि श्रवण यादव के मकान में प्रोफेशनल तरीके से व्यापार का धंधा चल रहा था. इस दौरान ग्राहकों से लिया गया 10820 रुपए नगद रुपया भी बरामद किया गया है.

दो दलाल और दो ग्राहक गिरफ्तार 

पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए लोगों में नालंदा जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र के सोहडी निवासी राजेन्द्र प्रसाद यादव का पुत्र रौशन कुमार उर्फ साहेब कुमार उर्फ लंगड़ा और नवादा जिले के नारदीगंज बाजार में पीएनबी के पास के निवासी सदानंद प्रसाद का पुत्र गुलशन कुमार शामिल है, जो कस्टमर फंसा कर लाता था और लड़कियों से देह व्यापार का धंधा कराता था. मौके पर से जिन दो कस्टमर को पकड़ा गया है. उनमें नारदीगंज के काली स्थान मोहल्ले के निवासी अरविंद राम का पुत्र तनु कुमार तथा स्व अनिल प्रसाद का पुत्र प्रियांशु कुमार शामिल है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

वहां पकड़े गए चार लोगों  को थाना लाकर पूछताछ की गई, तो उन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. अपने बयान में लड़कों ने बताया, कि उन लोगों द्वारा देह व्यापार का धंधा किया जा रहा था. पूछताछ उपरांत सभी को न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है. अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी.

संजय है देह व्यापार का सरगना, लाचार लड़कियां निशाने पर

पुलिस के अनुसार, नवादा में पकड़ा गया यह सेक्स रैकेट पिछले दिनों नालंदा जिले के राजगीर में सामने आए बड़े सेक्स रैकेट से ही जुड़ा हुआ है और इस गिरोह का सरगना संजय सिंह है. पुलिस को नवादा के नवीननगर मोहल्ले में जिस घर में देह व्यापार का धंधा हो रहा था उसके मकान मालिक श्रवण यादव भी शक के घेरे में है. उसकी संलिप्तता  की जांच की जा रही है. छुड़ाई गई दोनों नाबालिग लड़कियों ने पुलिस को बताया है कि उन लोगों से जबरदस्ती देह व्यापार कराया जाता है जिसके एवज में उन्हें कुछ पैसे भी दिए जाते हैं. पुलिस के अनुसार ये लड़कियां घर से भागी, प्यार के झांसे में धोखा खाने और अन्य कारण से मजबूर हुई लड़कियों को बहला फुसलाकर घर में काम दिलाने के बहाने लाते हैं और फिर देह व्यापार में झोंक देता हैं.

