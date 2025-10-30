मोकामा में जन सुराज समर्थक की हत्या पर सियासी घमासान, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह पर लगे गंभीर आरोप

बिहार के मोकामा में जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. पूर्व विधायक अनंत सिंह ने इस हत्या के पीछे अपने विरोधी सूरजभान सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगाया है. अनंत सिंह का कहना है कि दुलारचंद यादव उनके विरोधियों द्वारा निशाना बनाए गए क्योंकि वे उनके (अनंत सिंह के) समर्थक थे.

अनंत सिंह ने साफ तौर पर कहा कि "यह सारा खेल सूरजभान सिंह कर रहे हैं" और दुलारचंद यादव उन्हीं के समर्थक थे. अनंत ने दावा किया कि उन्हें नहीं पता कि दुलारचंद यादव के साथ क्या हुआ.

मृतक के पोते का आरोप

दूसरी ओर, मृतक दुलारचंद यादव के पोते ने सीधे तौर पर अनंत सिंह पर उनके दादा की हत्या करवाने का आरोप लगाया है. बताते चलें कि घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. साथ ही पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू कर दी है.

पुलिस की कार्रवाई

एडीपीओ अभिषेक सिंह ने बताया है कि, "पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और जो भी शिकायतें आएंगी उन पर कार्रवाई की जाएगी". पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, दुलारचंद यादव को पहले गोली मारी गई और फिर उन पर गाड़ी भी चढ़ाई गई थी.

प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया

'जन सुराज' से जुड़े प्रशांत किशोर ने भी इस घटना पर दुःख व्यक्त किया और कहा कि उनकी पार्टी के नेता मोकामा जा रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जनता ने अब बदलाव का मन बना लिया है. 50 लाख युवाओं ने इस बार बदलाव का मन बना लिया है.