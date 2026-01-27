सोने के आसमान छूते दामों के बीच गन पॉइंट पर बेंगलुरु के ज्वेलरी शोरूम में लूट, CCTV में कैद

- बेंगलुरु के नेलमंगला में दिनदहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने राम देव ज्वेलरी शोरूम में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया
- अपराधियों ने पिस्तौल दिखाकर कर्मचारियों और बच्चों को धमकाया और 30 ग्राम से ज्यादा सोने के गहने लूट लिए
- लूटपाट के दौरान बदमाशों ने दुकानदार के मुंह बांध दिए और उनके चेहरे को खरोंचा भी गया.
एक तरफ सोने-चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, दूसरी तरफ चोरों की नजर गहनों पर है. कहीं चेन स्नैचिंग तो कहीं लूटपाट की खबरें आम हो गई हैं. ताजा मामला बेंगलुरु का है.शहर के बाहरी इलाके नेलमंगला में दिनदहाड़े एक ज्वेलरी शोरूम में गन पॉइंट पर कुछ हथियारबंदों ने लूटपाट की. लूटपाट की ये घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. मामला नेशनल हाईवे के पास दासनपुरा स्थित राम देव ज्वेलरी शोरूम का है.
बेंगलुरु के नेलमंगला में गन प्वाइंट पर ज्वेलरी शॉप में दिनदहाड़े लूट लाखों का सामान ले गए बदमाश, CCTV में कैद हुई घटना#ViralVideo pic.twitter.com/5WV0Db1zZp— NDTV India (@ndtvindia) January 27, 2026
पिस्तौल दिखाकर लूटे 30 ग्राम से ज्यादा गहने
सीसीटीवी फुटेज में तीन अज्ञात बदमाश दोपहिया वाहन से दुकान में आते और पिस्तौल दिखाकर वहां मौजूद कर्मचारियों को धमकाते दिखाई दे रहे हैं. ज्वेलरी शॉप मालिक का नाम माणिक राम है. घटना के समय उनके दो बच्चे गौतम और विष्णु दुकान के अंदर मौजूद थे. आरोपियों ने कथित तौर पर बच्चों को धमकाया. इसके बाद 30 ग्राम से ज्यादा सोने के गहने और 50,000 रुपये नकद लूटकर मौके से फरार हो गए.
घटना के समय माणिक राम की पत्नी शोभा पास की एक दुकान में थी. अपने बच्चों की चीख सुनकर वह तुरंत दुकान की ओर दौड़ीं. हालांकि, तब तक लुटेरे गहने लेकर फरार हो चुके थे.
बंदूक निकाली, धमकाया, मुंह बांधा
हथियारबंद बदमाशों ने पहले ग्राहक होने का नाटक किया और झुमके देखने के लिए मांगे. जब दुकानदार ने कहा कि उनकी मनपसंद डिज़ाइन मौजूद नहीं है, तो उन्होंने कथित तौर पर बंदूक निकाली और दुकान में मौजूद लोगों को धमकाया, इतना ही नहीं उनके चेहरे भी खरोंचे. वे चिल्लाएं नहीं, इसके लिए उनके मुंह बांध दिए और फिर लूट को अंजाम दिया. मामला शाम करीब 5:30 बजे का है.
इस घटना के बाद मदनयकानहल्ली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. बाद में, बेंगलुरु उत्तर-पश्चिम डिवीजन के पुलिस उपायुक्त डी.एल. नागेश ने भी घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की. पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कोशिश शुरू कर दी है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं