जाल में फंसा घड़ियाल का नन्हा बच्चा, मछुआरे ने किया ऐसा काम; जमकर हो रही तारीफ

बिहार के खगड़िया जिले में एक मछुवारे के जाल में घड़ियाल का एक नन्हा सा बच्चा फंस गया.यह मामला परबत्ता प्रखंड के माधवपुर पंचायत के विष्णुपुर गांव के पास गंगा नदी का है. मछुआरा बृजेश कुमार सहनी जब गंगा से सुबह अपना जाल निकालने गया तो उसने देखा घड़ियाल का बच्चा फंसा हुआ है. जाल में घड़ियाल का नन्हा बच्चा देख मछुआरे ने सूझबूझ दिखाई. उसने घड़ियाल के बच्चे को सुरक्षित तरीके से जाल से बाहर निकाला और तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी.

मछुवारे के जाल में फंसा घड़ियाल का बच्चा

वहीं मछुवारे के जाल में फंसे घड़ियाल के छोटे से बच्चे को देखने के लिए वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. टीम के वहां पहुंचते ही मछुवारे ने घड़ियाल के बच्चे को वन विभाग के हवाले कर दिया. स्थानीय लोग मछुआरों के इस कदम की जमकर सराहना कर रहे हैं.

मछुआरे की जमकर हो रही तारीफ

लोगों ने कहा इस तरह की कोशिशों से विलुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा संभव हो पाती है. वन विभाग के अधिकारियों ने भी मछुआरे की जागरूकता की तारीफ करते हुए कहा कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण के लिए सराहनीय है. इस घटना ने यह बता दिया है कि अगर लोग सहयोग करें तो वन्यजीव संरक्षण और गंगा के पारिस्थितिक तंत्र को बचाना संभव है.

