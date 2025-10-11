विज्ञापन
बिहार: वैशाली जिले में जमीनी विवाद में चली गोली, इनकम टैक्स अधिकारी के साथ एक शख्स हुआ घायल

घटना के तुरंत बाद परिवार वालों ने घायलों को उठाकर स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए हाजीपुर अस्पताल में रेफर कर दिया गया.

बिहार के वैशाली जिले से जमीन विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ. इस मामले में एक पक्ष ने गोली चलाई, जिसमें दूसरे पक्ष के दो लोगों को गोली लग गई. जिसमें से एक घायल इनकम टैक्स में कार्यरत है.

क्या है पूरा मामला

मामला बिहार के वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि धीरज कुमार पटना के इनकम टैक्स कार्यालय में कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत है. अपने घर के पास की जमीन का वह घेराबंदी करवा रहा था. इसी दौरान दूसरे पक्ष के द्वारा मौके पर आया गया और घेराबंदी करने से मना कर दिया. इसके बाद उनकी दूसरे पक्ष से बहस हुई और दूसरे पक्ष ने गोली चलाना शुरु कर दिया. परिजनों के मुताबिक हथियार लेकर पड़ोसी ने गोली चलाई, जिसमें दो लोगों को गोली लगी.

विवाद में दो लोग हुए घायल

बता दें कि एक व्यक्ति को शरीर में तीन जगह पर गोली लगी है तो दूसरे को दो जगह पर गोली लगी. घटना के तुरंत बाद परिवार वालों ने घायलों को उठाकर स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए हाजीपुर अस्पताल में रेफर कर दिया गया.

घायलों का अस्पताल में इलाज जारी

 वहीं, घायलों की पहचान भगवानपुर थाना क्षेत्र के रामपुर बखरा गांव निवासी धीरज कुमार के रूप में हुई, जो पटना इनकम टैक्स में कार्यरत था, वहीं दूसरे घायल की पहचान समस्तीपुर जिले के रहने वाले राकेश के रूप में हुई है, जो धीरज का साला बताया गया है. दोनों का इलाज हाजीपुर सदर अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है. 

पुलिस ने दी यह जानकारी

इस संबंध में भगवानपुर थाना अध्यक्ष ने बताया है, "पुलिस तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. साथ ही एक हथियार भी बरामद किया है. फर्द बयान आने के बाद एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

