बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के सोशल मीडिया हैंडल्स की आई लिस्ट, विभाग बोला- इन पर ही करें भरोसा

सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक और फर्जी खबरों को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बड़ा फैसला किया है. हेल्थ विभाग ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के सभी आधिकारिक और वेरीफाइड सोशल मीडिया हैंडल्स की सूची जारी कर दी है. इसके साथ ही एक एडवाइजरी जारी कर यह भी स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में स्वास्थ्य मंत्री से जुड़ी केवल वही सूचनाएं या बयान प्रामाणिक माने जाएंगे, जो इन आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स पर साझा किए जाएंगे. इन अकाउंट्स के अलावा कही और से जानकारी आती तो उसे सही न माना जाए. बताया जा रहा है कि पिछले दिनों कुछ भ्रामक जानकारियां आई थी. जिसके बाद यह फैसला किया गया है.

बिहार स्वास्थ्य विभाग का आदेश

बिहार स्वास्थ्य विभाग ने लिखा सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी अपुष्ट, भ्रामक अथवा फर्जी सूचना पर विश्वास करने से पूर्व कृपया आधिकारिक हैंडल पर उपलब्ध जानकारी का अवश्य सत्यापन करें. स्वास्थ्य मंत्री कार्यालय समय-समय पर विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, विभागीय गतिविधियों, जनकल्याणकारी योजनाओं तथा महत्वपूर्ण घोषणाओं की जानकारी इन्हीं आधिकारिक माध्यमों से साझा करता है.

निशांत कुमार के सोशल मीडिया अकाउंट

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स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों से की अपील

विभाग ने आम जनता और सभी मीडिया प्रतिनिधियों से विशेष अपील की है कि वे स्वास्थ्य मंत्री या विभाग से जुड़ी किसी भी खबर को चलाने या साझा करने से पहले इन सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल्स से उसकी सत्यता की जांच अवश्य कर लें. दरअसल, कुछ भ्रामक जानकारियां सामने आई थी. जिसके बाद यह फैसला किया गया है.

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