गोपालगंज में 12% और किशनगंज में 10% घटे वोट, जानें बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में सभी 38 जिलों का लेखाजोखा

बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गई है. अगर बिहार में जिलावार देखा जाए तो सबसे ज्यादा 12 फीसदी नाम गोपालगंज से हटे हैं. जबकि मुस्लिम बहुल किशनगंज जिले में करीब 10 फीसदी वोटर्स डिलीट किए गए हैं. अगर इलाके के हिसाब से देखें तो बड़ी मुस्लिम जनसंख्या वाले सीमांचल क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटर्स कम हुए हैं. आंकड़ों के हिसाब से पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर और सहरसा में करीब 7 फीसदी नाम कटे हैं. शिवहर और सीतामढ़ी जिले में भी सात फीसदी के करीब मतदाता कम हुए हैं. पूर्णिया में भी 8.4 फीसदी मतदाता फाइनल वोटर लिस्ट में कम हुए हैं. भागलपुर में ये आंकड़ा 7.57 फीसदी है.

कहां घटे सबसे कम वोट

कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद में 3-3 फीसदी वोट कम हुए हैं. औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई जिले में 5 फीसदी से कुछ अधिक वोट कम हुए हैं.