बिहार चुनाव: आज जारी होगी कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची, जाने किस–किस का टिकट हुआ फाइनल

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची बुधवार सुबह जारी होगी. मंगलवार शाम कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक हुई. कांग्रेस ने अब तक 42 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं. कोटे की बची हुई करीब डेढ़ दर्जन सीटों पर बुधवार सुबह अंतिम फैसला लिया जाएगा.

मंगलवार को जिन सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार तय किए उनमें प्रमुख नाम हैं –

भागलपुर : अजीत शर्मा

हिसुआ : नीतू सिंह

राजापाकर : प्रतिमा दास

राजपुर : विश्वनाथ राम

वैशाली : संजीव सिंह

बहादुरगंज: मुसव्विर आलम

अधिकतर मौजूदा विधायकों को फिर से मौक़ा दिया गया है. हालांकि करीब आधा दर्जन मौजूदा विधायकों पर फ़ैसला लंबित है. इनमें मुख्य रूप से किशनगंज, क़स्बा, अररिया, बक्सर और खगड़िया शामिल हैं.

जातिगत समीकरण साधने की है कोशिश

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने अजय माकन, इमरान प्रतापगढ़ी, बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और प्रभारी कृष्णा अल्लावरु की एक कमिटी गठित की है जो लम्बित सीटों पर बुधवार सुबह फैसला करेगी. उम्मीदवारों के चयन में कांग्रेस ने ईबीसी, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण साधने की कोशिश की है. हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक ख़त्म होने के बाद कुछ असंतुष्ट टिकट दावेदारों ने कांग्रेस मुख्यालय में नारेबाजी की.

राहुल गांधी ने नेता पुत्र की टिकट का किया विरोध

दरभंगा की बेनीपुर सीट से अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे बिहार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा को निराशा हाथ लगी. बिहार विधान परिषद में पार्टी के नेता के तौर पर मदन मोहन झा सीईसी की बैठक में शामिल थे. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सीईसी की बैठक में राहुल गांधी ने झा के बेटे की दावेदारी को ये कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आपके इलाके में पिता–पुत्र की सक्रियता नजर नहीं आई.

ये भी पढ़ें-: RJD ने उम्मीदवारों को बांटे सिंबल, राघोपुर से तेजस्वी तो उजियारपुर से आलोक मेहता मैदान में; देखें पूरी लिस्ट