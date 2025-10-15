सिर पर मुस्लिम टोपी, माथे पर टीका... 'आई लव मोहम्मद' और 'जय श्री राम' के नारे बीच नामांकन करने वाले कौन हैं ये

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल बनने लगा है. नॉमिनेशन का दौर चालू है. बुधवार को मोतिहारी के ढाका विधानसभा सीट से राणा रंजीत सिंह ने खास अंदाज में नामांकन पर्चा दाखिल किया. उनके नामांकन जुलूस की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. नामांकन के लिए जाते समय राणा रंजीत सिंह ने अपने सिर पर मुस्लिम टोपी, माथे पर लाल टीका लगा रखा था. साथ ही वो बिना जूते-चप्पल पहने नंगे पैर नामांकन भरने पहुंचे. इस दौरान उनके साथ समर्थकों की भारी भीड़ भी थी. उनके नामांकन जुलूस में "आई लव मोहम्मद" और "जय श्री राम" के नारे लगे.

अपने नामांकन जुलूस में राणा रंजीत ने कहा कि हमलोग आई लव मोहम्मद और जय श्री राम दोनों को एक समान मानते हैं. अब आप सोच रहे होंगे दो विपरित प्रतीकों के साथ नामांकन करने वाले आखिर ये राणा रंजीत सिंह हैं कौन?

पूर्व मंत्री सीताराम सिंह के बेटे, बीजेपी विधायक के भाई

दरअसल राणा रंजीत सिंह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक राणा रणधीर सिंह के भाई हैं. वो पूर्व सांसद और मंत्री सीताराम सिंह के पुत्र हैं. मोतिहारी के मुस्लिम बहुल क्षेत्र ढाका से राणा रंजीत सिंह को AIMIM के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं. बता दें कि ढाका विधानसभा मुस्लिम बहुल इलाका है.

जुलूस में हिंदू-मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल



ढाका से आज हिंदू-मुस्लिम एकता के बीच सामाजिक सौहार्द की मिशाल पेश करने वाली तस्वीर सामने आई. ढाका के सीकरहाना अनुमंडल कार्यालय में राणा रंजीत सिंह नंगे पैर नामांकन करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सिर पर मुस्लिम टोपी और माथे पर लाल टीका लगा रखा था. उनके जुलूस में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग बड़ी संख्या में थे.

राणा रंजीत सिंह ने नामांकन के अनोखे तरीके के बारे में क्या कहा?

नंगे पैर नामांकन करने और टोपी और लाल टीका लगाने पर उन्होंने कहा कि आज नामांकन प्रक्रिया लोकतंत्र के मंदिर में जाने की पहली शुरुआत है. इसलिए हम लोग मंदिर में जाते हैं तो चप्पल और जूता निकाल कर जाते हैं और आज हम लोकतंत्र के मंदिर में जाने के लिए आज नामांकन किया है इसलिए हम खाली पैर नामांकन करने पहुंचे हैं.

हम गांधी जी वाला हिंदुस्तान बनाना चाहते हैंः राणा रंजीत सिंह

इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपने तरफ से जय बजरंगबली भी बोला है, जय श्री राम का नारा भी लगाया है. इसके साथ ही साथ हम लोग आई लव मोहम्मद का भी बोला है और बोलते रहेंगे. उन्होंने कहा कि हम लोग गांधी जी वाला हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, जिसमें हिंदू की लड़ाई मुसलमान लड़े और मुसलमान की लड़ाई हिंदू लड़े.

ओवैसी की पार्टी से मुस्लिम बहुल इलाके में राजपूत उम्मीदवार

उन्होंने यह भी कहा कि लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी केवल मुसलमान की पार्टी है. इस पर हमारे नेता ने सब का मुंह बंद करते हुए मुस्लिम बहुल इलाके से एक हिंदू और वह भी राजपूत को अपना उम्मीदवार बनाया है. मुस्लिम बहुल इलाके में हर बार यहां के जनप्रतिनिधि हिंदू मुसलमान करके यहां पर बहुत हासिल करते हैं. इस बार हिंदू-मुसलमान नहीं इस बार विकास के मुद्दे पर वोट होगा पलायन के मुद्दे पर वोट होगा.

