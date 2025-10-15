3 भूमिहार, 2 राजपूत, 1 ब्राह्मण... चिराग ने जिन 14 चेहरों को दिया टिकट, समझिए- हर एक का गुणा-गणित

LJP (R) Firts Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने बुधवार को 14 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की. इस लिस्ट में लोजपा ने अपने कोटे की 29 में 14 सीटों पर पत्ते खोल दिए हैं. पार्टी की पहली लिस्ट में चिराग के करीबी और पार्टी में बड़ी भूमिका निभा रहे हुलास पांडेय, राजू तिवारी जैसे नेताओं को भी टिकट दिया है. इन दोनों की सीट के लिए एनडीए के सीट बंटवारे में चिराग लंबे समय तक अड़े थे. अंत में एनडीए के अन्य घटक दलों को ये सीटें चिराग को देनी पड़ी.

पिछली बार किस पार्टी ने हासिल की थी जीत

जिन 14 सीटों पर लोजपा ने उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें पिछले चुनाव में 8 पर राजद ने चुनाव जीता था. एक पर जदयू ने, एक पर भाजपा ने, सीट सीटों पर माले तो एक सीट पर सीपीआई ने जीत दर्ज की थी. पार्टी ने जिन 14 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है. उनमें 9 पर पिछली बार चुनाव लड़ी थी. 2 पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी. 7 सीट पर पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी.

दूसरे नंबर वाली सीटें -

ब्रह्मपुर से हुलास पांडे को 38 हजार 522 वोट मिले थे.

ओबरा से प्रकाश चंद्र को 40 हजार 799 वोट मिले थे.

तीसरे नंबर की सीटें -

गोविंदगंज से राजू तिवारी को 31 हजार 300 वोट मिले थे.

सिमरी बख्तियारपुर से संजय सिंह को 6 हजार 940 वोट मिले थे.

साहेबपुर कमाल से सुरेन्द्र विवेक को 22 हजार 718 वोट मिले थे.

परबत्ता से आदित्य शौर्य (बाबूलाल शौर्य) को 11 हजार 526 वोट मिले थे.

नाथनगर से अमरनाथ प्रसाद को 14 हजार 673 वोट मिले थे.

पालीगंज से उषा विद्यार्थी को 16 हजार 24 वोट मिले थे.

बलरामपुर से संगीता देवी को 8 हजार 949 वोट मिले थे.

इन 14 में से 5 सीटों पर पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारा था. जिन 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उनमें 7 उम्मीदवारों को दुबारा टिकट दिया है. 2 सीट पर उम्मीदवार बदले हैं. 5 नई सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं.

जिन सीटों पर उम्मीदवारों को रिपीट किया है -

गोविंदगंज - राजू तिवारी

सिमरी बख्तियारपुर - संजय सिंह

साहेबपुर कमाल - सुरेन्द्र विवेक

ब्रह्मपुर - हुलास पांडे

बलरामपुर - संगीता देवी

ओबरा - प्रकाश चंद्र

परबत्ता - बाबूलाल शौर्य

जिन सीटों पर नए उम्मीदवार हैं -

पालीगंज - ऊषा विद्यार्थी की जगह सुनील कुमार को उम्मीदवार बनाया है.

नाथनगर - अमरनाथ प्रसाद की जगह मिथुन कुमार को उम्मीदवार बनाया है.



लोजपा (रामविलास) की नई सीटें

दरौली, गरखा, बखरी, डेहरी, मखदुमपुर

चिराग की पहली लिस्ट का जातीय समीकरण

इस लिस्ट में अनुसूचित जाति के 4 उम्मीदवार हैं। इनमें 3 पासवान और 1 पासी शामिल हैं. 6 टिकट अगड़ी जातियों को मिला है. 3 भूमिहार, 2 राजपूत, 1 ब्राह्मण, 2 यादव और 2 वैश्य उम्मीदवारों को टिकट मिला है.

2020 में चिराग की पार्टी से मात्र एक उम्मीदवार जीते थे

अब देखना है कि पिछली बार अकेले चुनाव लड़ने वाली चिराग की पार्टी इस बार एनडीए के साथ रहकर कितनी सीटों पर जीत हासिल कर पाती है. पिछली बार चिराग की पार्टी से एक मात्र उम्मीदवार राजकुमार सिंह बेगूसराय के मटिहानी सीट से जीतने में सफल हुए थे. हालांकि बाद में वो भी जदयू के साथ हो गए थे.

