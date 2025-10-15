विज्ञापन
बिहार चुनाव: BJP की दो कैंडिडेट लिस्ट में अब तक क्या है 5 चौंकाने वाली बातें? जानिए

बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. पार्टी ने अभी तक दो कैंडिडेट लिस्ट में कुल 83 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है. बीजेपी की इन दोनों लिस्ट की 5 चौंकाने वाली चीजें क्या रही, आइए जानते हैं.

बिहार चुनाव: BJP की दो कैंडिडेट लिस्ट में अब तक क्या है 5 चौंकाने वाली बातें? जानिए
बुधवार को लखीसराय सीट से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के नामांकन में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और सम्राट चौधरी भी शामिल रहे.
  • BJP ने बिहार चुनाव के लिए अभी तक कुल 83 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए. पार्टी राज्य में 101 सीटों पर लड़ेगी.
  • पार्टी ने अब तक 13 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं, जिनमें विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी शामिल हैं.
  • लोकगायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर सीट से टिकट मिला है, जो एक दिन पहले ही पार्टी में शामिल हुई हैं.
पटना:

Bihar Assembly elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए BJP ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम है. लिस्ट में एक दिन पहले BJP में शामिल होने वाली लोकगायिका मैथिली ठाकुर का नाम सबसे ऊपर हैं. बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी. अब दूसरी लिस्ट में 12 सीटों पर पत्ते खोले हैं. ऐसे में कुल मिलाकर अभी तक भाजपा ने 83 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है. NDA गठबंधन के अनुसार BJP इस बार राज्य में 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. ऐसे में पार्टी ने अभी तक 83 चेहरे घोषित कर दिए हैं. ऐसे में अब मात्र 18 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जानी बाकी है.

1. बीजेपी की अभी तक 13 विधायकों के टिकट काटे

बीजेपी की दूसरी लिस्ट से 3 विधायकों का टिकट कटा है. बाढ़ से ज्ञानेंद्र ज्ञानू का टिकट कटा है. छपरा से विधायक सीएन गुप्ता का टिकट कटा है जबकि गोपालगंज विधायक कुसुम देवी का टिकट कटा है. इससे पहले पहली लिस्ट से भाजपा ने 9 विधायकों के टिकट काटे थे. जिसमें विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का नाम भी शामिल था. ऐसे में अभी तक बीजेपी ने 12 विधायकों के टिकट काटे हैं.

बीजेपी की पहली लिस्ट में पटना साहिब से नंद किशोर यादव, आरा से अमेंद्र प्रसाद सिंह, कुम्हरार से अरुण सिन्हा, रीगा से मोतीलाल प्रसाद, सीतामढ़ी से मिथिलेश कुमार, राजनगर से रामप्रीत पासवान, नरपतगंज से जयप्रकाश यादव, औराई से रामसूरत राय, कटोरिया से डॉ. निक्की हेम्ब्रम, मुंगेर से प्रणव कुमार का टिकट काट दिया गया था.

2. पार्टी में एक दिन पहले शामिल हुई मैथिली को टिकट

बीजेपी ने अलीनगर से मैथिली ठाकुर को टिकट दिया है. खास बात यह है कि मैथिली ठाकुर एक दिन पहले भी भाजपा में शामिल हुई थी. मैथिली ठाकुर जिस अलीनगर सीट से चुनावी मैदान में उतारी गई है, वहां पिछली बार VIP से मिश्रीलाल यादव जीते थे.

हालांकि फ्लोर टेस्ट के दौरान वो बीजेपी में शामिल हो गए थे. कुछ दिनों पहले टिकट कटने की आशंका के बीच मिश्रीलाल यादव ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था. अब अलीनगर सीट से मात्र 25 साल की मैथिली बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में होंगी. मैथिली 14 अक्टूबर को बीजेपी में शामिल हुई थी. अगले ही दिन पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट दे दिया.

3. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित 13 मंत्री मैदान में

बीजेपी की पहली लिस्ट में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ-साथ 13 मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा है. बीजेपी की पहली लिस्ट में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर सीट से, दूसरे डिप्टी CM विजय सिन्हा लखीसराय सीट से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं. इन दोनों के अलावा मंत्री मंगल पांडे, नीतीश मिश्रा, रेणु देवी, नीरज कुमार बबलू, जीवेश मिश्रा, राजू सिंह, कृष्ण कुमार मंटू, सुरेंद्र मेहता, डॉक्टर सुनील कुमार, संजय सरावगी, डॉ. प्रेम कुमार को भी टिकट दिया गया है.

4. बीजेपी ने अभी तक 11 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा

बीजेपी ने अभी तक 11 महिलाओं को टिकट दिया है. बीजेपी की दूसरी लिस्ट में मैथिली ठाकुर और छोटी कुमार को टिकट दिया गया है. मैथिली ठाकुर का चेहरा पहले से सबके लिए परिचित है. छोटी कुमारी को बीजेपी ने छपरा से चुनावी मैदान में उतारा है. छोटी छपरा की जिला परिषद अध्यक्ष हैं. इससे पहले बीजेपी की पहली लिस्ट में 9 महिलाओं के भी नाम शामिल थे.

बीजेपी की पहली लिस्ट में महिला उम्मदीदवारों में बेतिया से रेणु देवी, परिहार से गायत्री देवी, नरपतगंज से देवंती यादव, किशनगंज से स्वीटी सिंह, प्राणपुर से निशा सिंह, कोढ़ा से कविता देवी, औराई से रमा निषाद, वारसलीगंज से अरुणा देवी और जमुई से श्रेयसी सिंह शामिल है.

5. एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं

भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 83 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है. पार्टी ने अभी तक बिहार में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है. चुनाव के दौरान एक बार यह चर्चा उठी थी कि पार्टी शहनवाज हुसैन को चुनाव लड़ा सकती है. शहनवाज हुसैन बिहार में भाजपा के बड़े मुस्लिम फेस हैं. लेकिन अभी तक उनके नाम की घोषणा नहीं की गई है. अब देखना है कि शेष बचे 18 उम्मीदवारों में बीजेपी किसी मुस्लिम को टिकट देती है या नहीं.

