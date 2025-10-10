विज्ञापन
बिहार चुनावः पहले चरण के लिए नामांकन शुरू, पहले दिन इन 3 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर नामांकन का दौर शुरू हो गया है. पहले दिन शुक्रवार को नामांकन के पहले मात्र तीन उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है.

बिहार चुनाव में पहले चरण वाली सीटों के लिए शुक्रवार से नामांकन शुरू हो गया है.
पटना:

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया. नामांकन को लेकर उम्मीदवारों में उदासी दिख रही है. 121 सीटों पर नामांकन के पहले दिन मात्र तीन उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा भरा है. मढ़ौरा सीट से लालू प्रसाद यादव ने पर्चा भरा है. वहीं कांटी सीट से बीरेंद्र कुमार ने पर्चा भरा है. दोनों राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के उम्मीदवार हैं. इसके अलावा शुक्रवार को नामांकन के पहले दिन पारू सीट से मनीष कुमार सिंह ने निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में नामांकन पर्चा दाखिल किया है.

मढ़ौरा से लालू यादव मैदान में!

जिस मढ़ौरा सीट से लालू प्रसाद यादव ने पर्चा भरा है, उस पर राजद ने जीत दर्ज की थी. यहां जीतेन्द्र राय विधायक हैं. इस सीट पर उन्हें लालू यादव चुनौती देंगे. लालू यादव 13 लाख 60 हजार की संपत्ति के मालिक हैं. उनके पास एक दो पहिया वाहन और एक चार पहिया वाहन भी है. उनके पास 50 हजार रुपए नकद हैं और पत्नी के पास 20 हजार की नकदी है. बैंक खाते में 1 हजार रुपए हैं. वे पेशे से किसान हैं. अब राजनीति के मैदान में उतरेंगे.

कांटी से वकील बीरेंद्र कुमार ने भरा पर्चा

दूसरे उम्मीदवार बीरेंद्र कुमार हैं. उन्होंने कांटी सीट से 2 सेट में पर्चा भरा है. कांटी से फिलहाल राजद के इसराइल मंसूरी विधायक हैं. बीरेंद्र कुमार के हलफनामे के मुताबिक 1 करोड़ 7 लाख 20 हजार की संपत्ति के मालिक हैं. पेशे से वकील हैं. उनके हाथ में 50 हजार और पत्नी के हाथ में 25 हजार रुपए नकदी है. बैंक खाते में महज 5 हजार रुपए हैं.

पारू से निर्दलीय मनीष सिंह ने भरा नामांकन

पारू सीट से मनीष कुमार सिंह ने निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में नामांकन किया है. इन्होंने अपना एफिडेविट जमा नहीं किया है. इस कारण उनके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल सकी है.

गठबंधनों में अभी तक सीट शेयरिंग तय नहीं

नामांकन की शुरुआत हो चुकी है लेकिन अब तक दोनों गठबंधनों ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है. इसलिए नामांकन के लिए फिलहाल भीड़ नहीं बढ़ी है. लेकिन कई सीटों पर प्रमुख दलों के उम्मीदवारों ने अपने नामांकन की तारीख का ऐलान कर दिया है.

नालंदा में पूरे दिन इंतजार करते रहे अधिकारी

जिले के सातों विधानसभा क्षेत्र अस्थावां, बिहारशरीफ, राजगीर, इसलामपुर, हिलसा, नालंदा और हरनौत के लिए शुक्रवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. हालांकि पहले दिन एक भी नामांकन नहीं हुआ. कलेक्ट्रेट और अनुमंडल कार्यालय में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई थी. समाहरणालय और अनुमंडल कार्यालय के मुख्य गेट से किसी भी प्रकार के वाहनों को प्रवेश करने नहीं दिया गया.

नालंदा में पूरे दिन प्रत्याशी का इंतजार करते रहे अधिकारी.

दिन भर संबंधित पदाधिकारी उम्मीदवारों के इंतजार में बैठे रहे, पर किसी भी विधानसभा क्षेत्र से एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ. हालांकि, 6 विधानसभा के लिए 16 प्रत्याशियों ने एनआर कटाकर नामांकन पत्र की खरीदारी की. बिहारशरीफ, नालंदा और हरनौत विधानसभा क्षेत्रों से कुल 9 लोगों ने एनआर (नाम निर्देशन पत्र की रसीद) कटवाया.

इनपुट- नालंदा से रवि रंजन

Bihar Assembly Elections 2025, Nomination, Bihar Election Nomination, Bihar Election 1st Phase, Bihar Election News
