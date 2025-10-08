विज्ञापन
पिता की पुण्यतिथि पर शक्ति प्रदर्शन, सीट शेयरिंग पर चुप्पी, चिराग पासवान के मन में क्या है?



पिता की पुण्यतिथि पर शक्ति प्रदर्शन, सीट शेयरिंग पर चुप्पी, चिराग पासवान के मन में क्या है?
पटना:

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने पिता और दल के संस्थापक रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि वह उनके दिखाए मार्ग और ‘बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' के विजन को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. चिराग पासवान ने ‘एक्स' पर श्रद्धांजलि संदेश में लिखा, ‘‘पापा, आपकी पुण्यतिथि पर आपको मेरा नमन. मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके दिखाए मार्ग और आपके विजन ‘बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' को साकार करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हूं.

उन्होंने कहा कि बिहार के समग्र और सर्वांगीण विकास का जो सपना रामविलास पासवान ने देखा था, उसे अब धरातल पर उतारने का समय आ गया है. चिराग ने कहा, “आपने मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे निभाना मेरे जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य है.''

चिराग ने लिखा, ‘‘बिहार में लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने जा रहा है और आगामी चुनाव उनके पिता के संकल्प को पूरा करने का अवसर है. यह बिहार को नयी दिशा देने और हर बिहारी के सपनों को साकार करने का अवसर है.'' 

केंद्रीय मंत्री ने अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे सभी आगामी चुनाव में मिलकर रामविलास पासवान के सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत हैं. उन्होंने अपने संदेश के अंत में लिखा, ‘‘पापा, आपकी प्रेरणा, आशीर्वाद और आदर्श सदैव मेरे मार्गदर्शक रहेंगे.''
 

Bihar Elections 2025, Chirag Paswan, Ram Vilas Paswan, Bihar Assembly Elections, Bihar News
