बिहार चुनाव: मोकामा में दिखेगी बाहुबलियों की ताकत, 25 साल बाद होगा महामुकाबला

Bihar Elections 2025: बिहार का मोकामा विधानसभा क्षेत्र एक चर्चित सीट है, जिसे लेकर हर बार काफी चर्चा रहती है. इस बार भी बाहुबलियों के मैदान में उतरने से इस सीट का खूब जिक्र हो रहा है. ये बिहार के पटना जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है, जिसे राजेंद्र सेतु की वजह से उत्तर बिहार का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है. मोकामा की पटना से दूरी की बात करें तो ये महज 85 किमी है. इस क्षेत्र ने कई क्रांतिकारी दिए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया. मोकामा की सीट पर 6 नवंबर को पहले चरण में वोटिंग होगी.

मोकामा के पास बरौनी, बेगूसराय, बाढ़ और मुंगेर जैसे इलाके आते हैं. ये मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है. मोकामा को बिहार का औद्योगिक केंद्र भी माना जाता था, यहां मसूर का काफी ज्यादा उत्पादन होता है. ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मसूर का उत्पादन करने वाला इलाका है. यहां की आबादी ज्यादातर शहरी आबादी है, जो छोटे मोटे उद्योगों के चलते अपना काम चलाते हैं.

बाहुबलियों का रहा है गढ़

मोकामा में राजनीति हमेशा बाहुबलियों के इर्द-गिर्द घूमती रही है. इसकी शुरुआत साल 1990 में हुई, जब खूंखार अपराधी दिलीप कुमार सिंह उर्फ बड़े सरकार ने यहां से चुनाव लड़ा था. बड़े सरकार ने 1990 और 1995 में लगातार जनता दल के टिकट से दो बार चुनाव जीता और इसके बाद लंबे वक्त तक मंत्री पद पर रहे. इसके बाद 2000 में सूरजभान सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की, लेकिन 2005 के बाद से ही मोकामा सीट पर बाहुबली दिलीप सिंह के छोटे भाई अनंत कुमार सिंह उर्फ छोटे सरकार का दबदबा कायम है.

अनंत कुमार ने लगातार पांच बार इस सीट से जीत दर्ज की. हालांकि 2022 में एके-47 रखने के मामले में अनंत सिंह जेल चले गए और उनकी जगह उपचुनाव में उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, लेकिन इसमें भी उन्हें जीत हासिल हुई.

दो बाहुबलियों की टक्कर

जेडीयू के टिकट से एक बार फिर अनंत सिंह ने पर्चा भरा है और उनके खिलाफ लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को मैदान में उतारा है. वीणा देवी मुंगेर की पूर्व सांसद हैं और उनका भी इस इलाके में काफी दबदबा माना जाता है. फिलहाल इन दो बाहुबली प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है. 25 साल बाद मोकामा में एक बार फिर कांटे का मुकाबला नजर आएगा.

क्या है वोट समीकरण?

मोकामा सीट पर वोट समीकरण की बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव में यहां कुल वोटर्स की संख्या 2,90,513 थी. इनमें यादव वोटर्स 24%, राजपूत वोटर करीब 14.3%, अनुसूचित जाति के वोटर 16.7% और मुस्लिम वोटर्स की संख्या 2.3% है. ये पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े हैं. अनंत सिंह का सबसे बड़ा वोट बैंक राजपूत वोटर हैं. अब देखना ये होगा कि इस बार अनंत सिंह का जलवा कायम रहता है या फिर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी बाजी पलटने में कामयाब होती है.