बिहार में वोटरों को मोबाइल रखने के लिए होगा स्पेशल कमरा, BLO से सीधे बात कर सकेंगे वोटर

Bihar Election 2025 Highlights: बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने नई व्यवस्था की है. मोबाइल रखने के लिए नई व्यवस्था की गई है.वो कमरे के ठीक बाहर फोन जमा करा सकता है. बिहार में दो तिहाई मतदाता 35 साल से कम उम्र होने के कारण ये बड़ा तोहफा वोटरों को मिला है. वोट के बाद उसे लेकर जा सकता है.वोटर इन्फर्मेशन स्लिप में बदलाव किया गया है, इससे मतदाताओं को काफी फायदा. मोबाइल रखने के लिए अलग कमरा रहेगा.

Bihar Election 2025 Full Schedule: बिहार चुनाव का पूरा शेड्यूल, दो चरणों में वोटिंग, 14 नवंबर को काउंटिंग

बिहार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह जानकारी दी. उन्होंने ऐलान किया कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार में दो चरणों में चुनाव होगा. जबकि 14 नवंबर को मतगणना होगी.

Bihar Voter

बिहार चुनाव के साथ ही चुनाव आयोग ने सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए मतदाताओं को बीएलओ से सीधे बात करने की सुविधा दी है. बिहार में 90712 बूथ लेवल ऑफिसर हैं. अब किसी भी वोटर को कोई समस्या होगी तो वो ईसीआईनेट के जरिये उनसे संपर्क साध सकता है. हर शहर के लिए वोटर को एसटीडी कोड लगाना पड़ेगा. यानी पटना के लिए 0612 कोड के साथ 06121950 मिलाना पड़ेगा.

40 जगह की एक ECI Net ऐप

चुनाव आयोग ने ECI Net नाम से इंटीग्रेटेड ऐप लांच किया है. अभी चुनाव आयोग के करीब 40 ऐप हैं, जिन्हें मिलाकर ये सिंगल इंटरफेस बनाया गया है. इसे Mother of all apps यानी सभी ऐप का एक ऐप बताया गया है.

Bihar

बिहार चुनाव में 17 नई पहल

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाए.फर्जी खबरों और दुष्प्रचार पर आयोग की तरफ से कड़ी निगरानी रखी जाएगी. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि 17 नई पहल बिहार चुनाव में की जा रही हैं.

Bihar

हर पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर

बिहार में करीब 14 लाख युवा पहली बार वोट डालेंगे. पोलिंग स्टेशन ग्राउंड फ्लोर पर होंगे और हर पोलिंग बूथ पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे, ताकि जल्दी वोट पड़ सकें. ईवीएम पर वोटरों की तस्वीरें रंगीन होंगी. नामांकन के पहले तक कोई भी अपना नाम वोटिंग लिस्ट में जुड़वा पाएंगे. पेट्रोलिंग पार्टी 197 पोलिंग स्टेशनों के लिए नाव से पहुंचेंगी. पेट्रोलिंग पार्टी पुलिस की घोड़ों के जरिये 250 पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचेंगी.