बैंक और मोबाइल फोन को हिंदी में क्या कहते हैं? आप भी नहीं जानते होंगे सही जवाब

Bank and Mobile Phone Hindi Names: बैंक और मोबाइल फोन जैसी चीजें हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं. हम हर समय मोबाइल फोन पर रहते हैं. सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक इसका इस्तेमाल करते हैं. आजकल तो मोबाइल पर ही काफी चीजें एक्सेस हो रही हैं.

बैंकिंग वाले काम भी बड़े ही आसानी से मोबाइल फोन (स्मार्टफोन) के जरिए हो जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंक और मोबाइल फोन को हिंदी में क्या कहते हैं. अगर नहीं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है. तो चलिए जानते हैं दोनों का हिंदी नाम...

बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं?

आमतौर पर हम बैंक शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि हिंदी में बैंक को अधिकोष कहा जाता है. अधिकोष शब्द का मतलब, वह जगह जहां धन या संपत्ति सुरक्षित रूप से रखी जाती है. अधिकोष का मुख्य मकसद ग्राहकों के पैसों को सुरक्षित रखना और उन्हें जरूरी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना है.

अधिकोष यानी बैंक का रोल सिर्फ वित्तीय लेनदेन तक ही नहीं है. यह लोगों को निवेश करने, लोन लेने और सेविंग स्कीम्स का फायदा उठाने में मदद करता है. आज डिजिटल इंडिया के दौर में, बैंकिंग सर्विसेज अब सिर्फ ब्रांचेस तक सीमित नहीं हैं. इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI जैसी सर्विसेज के जरिए लोग अपने बैंक अकाउंट ऑपरेट घर बैठे या मोबाइल से कर सकते हैं.

मोबाइल फोन को हिंदी में क्या कहते हैं?

मोबाइल फोन, जो हर समय हमारे हाथों में रहता है, उसे हिंदी में सचल दूभाष यंत्र कहा जाता है. सचल का मतलब इसे आप कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं. वहीं, पारंपरिक टेलीफोन को दूरभाष यंत्र कहा जाता है, क्योंकि यह एक ही जगह पर स्थिर रहता है.

सचल दूभाष यंत्र यानी मोबाइल फोन, हमें न सिर्फ कॉल करने की सुविधा देता है बल्कि मैसेज भेजने, इंटरनेट एक्सेस, वीडियो कॉल और ऑनलाइन लेन-देन करने की सुविधा भी देता है. आज के समय मोबाइल फोन और अधिकोष दोनों ही हमारी डेली लाइफ की जिंदगी के अहम हिस्से हैं.

