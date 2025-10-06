सोमवार को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है. सभी राजनीतिक दल अब अपनी-अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने की तरफ बढ़ चले है. राज्‍य में दो चरणों में चुनाव होने हैं, 6 नवंबर और 11 नवंबर जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के मुखिया मुकेश सहनी ने तारीखों को लेकर खुशी जताई है. साथ ही एक बड़ा दावा किया है. उन्‍होंने कहा है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के बाद वो सरकार में होंगे जिसमें उन्‍हें डिप्‍टी सीएम की जिम्‍मेदारी मिलेगी.

ताकत दिखाने की कोशिश

चुनावों से पहले ही डिप्‍टी सीएम की जिम्‍मेदारी का ऐलान करके उन्‍होंने अपने आत्‍मविश्‍वास का परिचय दे दिया है. सहनी ने यह बयान राष्‍ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के तेजस्‍वी यादव के घर पर हुई मीटिंग के बाद दिया. जब उनसे चुनावों के बाद जब उनसे नतीजों से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था, 'अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्‍या... 'शुभ-शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे. डिप्‍टी सीएम बनेंगे.' मुकेश सहनी के बयान के बाद लोग मान रहे हैं कि उनका मकसद अपने समर्थकों के बीच एक मजबूत संदेश देना था और दूसरा उनका बयान महागठबंधन के अंदर अपनी ताकत को प्रदर्शित करने की एक कोशिश है.

बीजेपी के 40 विधायकों को हराएंगे

एनडीटीवी के साथ एक खास बातचीत में भी वह यह बात कह चुके थे कि डिप्‍टी सीएम वही बनेंगे. उन्‍होंने कहा वह चुनावों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. उनका कहना था कि साढ़े तीन साल पहले जब बीजेपी ने उनके विधायकों को खरीद लिया और उन्‍हें सरकार से बाहर कर दिया तो उनके पास जनता के बीच जाने के अलावा कोई और विकल्‍प नहीं बचा था. ऐसे में वह चुनावों की तारीखों का ऐलान होने का इंतजार कर रहे थे.मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी ने उनके चार विधायकों को खरीदा है और अब उनके 40 विधायकों को हराकर जवाब दिया जाएगा.

महागठबंधन की ही बनेगी सरकार

मुकेश सहनी से जब पूछा गया कि पांच साल बाद उनकी पार्टी के लिए क्‍या बदला है तो इस पर उन्‍होंने कहा कि 2020 में पार्टी पहले महागठबंधन का हिस्‍सा था लेकिन कुछ गलतफहमी होने की वजह से उन्‍हें एनडीए में आना पड़ा था. उन्‍होंने दावा किया कि अगर उनके चार विधायक भी उस समय समर्थन नहीं देते तो शायद बीजेपी सत्‍ता में नहीं आ पाती. उनका कहना था कि अगर वह महागठबंधन में होते तो उनकी सरकार बनती. मुकेश सहनी की मानें तो किसी भी सूरत में इस बार नीतीश कुमार या फिर एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली है. उनकी मानें तो पिछली बार एनडीए 37 फीसदी वोट्स पर ही सिमट गया था. इस बार वीआईपी और मुकेश सहनी तेजस्‍वी के साथ हैं तो निश्चित तौर पर महागठबंधन की ही सरकार बनेगी.

तेजस्‍वी ही बनेंगे सीएम

मुकेश सहनी ने दावा किया कि उन्‍हें डिप्‍टी सीएम बनाने के लिए महागठबंधन के सहयोगियों से चर्चा हो चुकी है. एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दी जाएगी कि सीएम कौन बनेगा और डिप्‍टी सीएम का पद किसे मिलेगा, सबकुछ सार्वजनिक होगा. लेकिन अगर महागठबंधन इस पर सहमति नहीं दी तो क्‍या होगा? इस पर मुकेश सहनी ने कहा कि वह तेजस्‍वी के ही साथ हैं और इस पर चर्चा हो चुकी है. उनका कहना था कि सरकार महागठबंधन की बनेगी और वही डिप्‍टी सीएम बनेंगे. उन्‍होंने कहा कि तेजस्‍वी यादव सीएम बनेंगे.